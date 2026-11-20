देश के सर्राफा और आभूषण उद्योग में सोने की शुद्धता को लेकर बड़ा विवाद गहरा गया है। सोने का कृत्रिम रूप से वजन बढ़ाने के लिए संदिग्ध धातुओं की मिलावट और अनियंत्रित रिफाइनरियों के संचालन ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग जगत की भी चिंता बढ़ा दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, देश में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से मान्यता प्राप्त गोल्ड रिफाइनरियों की संख्या महज 63 है, जबकि करीब 4,000 रिफाइनरियां बिना किसी वैध पंजीकरण के खुलेआम चल रही हैं। इस भारी अंतर के चलते सोने में अशुद्धता और मिलावट का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है।

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