सोने में मिलावट का खेल: देश में सिर्फ 63 रिफाइनरियां रजिस्टर्ड, 4000 अवैध; क्यों बीआईएस निगरानी की उठी मांग?
- देश में केवल 63 बीआईएस रजिस्टर्ड गोल्ड रिफाइनरियां, 4000 अवैध रूप से सक्रिय।
- सोने में रेनियम-इरिडियम मिलावट के खेल और बीआईएस जांच की पूरी इनसाइड स्टोरी; अभी पढ़ें।
विस्तार
देश के सर्राफा और आभूषण उद्योग में सोने की शुद्धता को लेकर बड़ा विवाद गहरा गया है। सोने का कृत्रिम रूप से वजन बढ़ाने के लिए संदिग्ध धातुओं की मिलावट और अनियंत्रित रिफाइनरियों के संचालन ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योग जगत की भी चिंता बढ़ा दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, देश में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से मान्यता प्राप्त गोल्ड रिफाइनरियों की संख्या महज 63 है, जबकि करीब 4,000 रिफाइनरियां बिना किसी वैध पंजीकरण के खुलेआम चल रही हैं। इस भारी अंतर के चलते सोने में अशुद्धता और मिलावट का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है।
उद्योग संगठनों ने मांग की है कि सभी गैर-पंजीकृत रिफाइनरियों को तत्काल बीआईएस के दायरे में लाया जाए और ज्वैलर्स के लिए केवल बीआईएस व एनएबीएल (NABL) मान्यता प्राप्त रिफाइनरियों से ही बार और सिक्के खरीदना अनिवार्य किया जाए।
सोने में मिलावट के लिए किन धातुओं के इस्तेमाल की खबरें हैं?
हाल ही में सामने आए मामलों और रिपोर्टों में सोने का वजन बढ़ाने के लिए घातक मिलावट की बात सामने आई है:
- रेनियम और इरिडियम का इस्तेमाल: आभूषणों और बुलियन बार का वजन बढ़ाने के लिए कथित तौर पर 'रेनियम' (Rhenium) और 'इरिडियम' (Iridium) आधारित मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- वजन बढ़ता है, शुद्धता नहीं: इन धातुओं को मिलाने से केवल सोने का वजन बढ़ता है, जबकि उसकी वास्तविक शुद्धता में कोई इजाफा नहीं होता।
- जांच से बचने का तकनीकी पेंच: कथित तौर पर चीन से आ रहे रेनियम पाउडर का गलनांक (Melting Point) 3,100°C से अधिक होता है, जबकि सामान्य आभूषण निर्माण 1,050°C से 1,100°C के तापमान पर होता है। अत्यधिक उच्च गलनांक के कारण यह सोने में पूरी तरह घुलता नहीं है और सामान्य हॉलमार्किंग परीक्षण को चकमा देकर पकड़ में आने से बच जाता है।
4000 अनरजिस्टर्ड रिफाइनरियों से व्यवस्था पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं?
आईबीजेए के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता के अनुसार, यह समस्या बेहद गंभीर है और इससे उद्योग व उपभोक्ता दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- बीआईएस प्रणाली पर विश्वसनीयता का संकट: पूरे देश में केवल 63 बीआईएस रजिस्टर्ड रिफाइनरियां हैं, जबकि 4,000 गैर-पंजीकृत हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में रिफाइनरियां नियमों से बाहर रहेंगी, तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आना तय है।
- नियमों में ढिलाई: मेहता का कहना है कि आभूषणों की हॉलमार्किंग तो अनिवार्य की गई है, लेकिन कई जिलों में अब भी यह बाध्यकारी नहीं है। कई ज्वैलर्स बिना बीआईएस रजिस्ट्रेशन के सिर्फ जीएसटी नंबर पर काम कर रहे हैं।
- बुलियन बार पर हॉलमार्क क्यों नहीं: आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है, लेकिन बाजार में बिकने वाले डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य तक के भारी-भरकम गोल्ड बार पर हॉलमार्किंग लागू न होना पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इसके लिए बीआईएस और प्रशासनिक निगरानी को जिम्मेदार ठहराया।
जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल और अन्य संगठनों का क्या रुख है?
इस विवाद के सामने आने के बाद प्रमुख उद्योग संगठनों ने बीआईएस से हस्तक्षेप की मांग की है:
- जीजेसी का आश्वासन: ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि बीआईएस इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर जौहरी को निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और सप्लायर्स से खरीदे गए सोने की सख्त गुणवत्ता जांच (Quality Control Check) करनी चाहिए। यदि कोई धोखाधड़ी की नीयत से ऐसी सामग्री की आपूर्ति या उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
- जीजेईपीसी और एआईजेजीएफ की बैठक: जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) ने भी इस मुद्दे पर बीआईएस से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि 23 नवंबर 2026 को उद्योग प्रतिनिधियों और बीआईएस सदस्यों की एक अहम बैठक बुलाई गई है, ताकि इस संकट का ठोस समाधान निकाला जा सके।
उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
उद्योग प्रतिनिधियों ने ग्राहकों को खरीदारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है:
- सत्यापित हॉलमार्क: ग्राहक केवल हॉलमार्क और एनएबीएल चिह्नित आभूषण, सिक्के और बार ही खरीदें।
- बीआईएस केयर ऐप से जांच: खरीदार 'BIS Care App' पर एचयूआईडी (HUID) नंबर दर्ज कर आभूषण की प्रामाणिकता और शुद्धता की स्वयं जांच कर सकते हैं।
- विश्वसनीय जौहरी व जीएसटी बिल: कम 'मेकिंग चार्ज' के झांसे में आने से बचें, केवल पंजीकृत व विश्वसनीय ज्वैलर्स से खरीदारी करें और हमेशा वैध जीएसटी इनवॉइस प्राप्त करें।