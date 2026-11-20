टाटा ट्रस्ट्स: एसडीटीटी ने ₹150 करोड़ से अधिक के अनुदान को दी मंजूरी, पुणे अस्पताल को मिलेंगे ₹50 करोड़
- सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) ने पुणे के जहांगीर अस्पताल सहित पांच परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के ग्रांट मंजूर किए।
- जानिए टाटा ट्रस्ट्स की बैठक और अंदरूनी समीकरणों की पूरी रिपोर्ट; अभी पढ़ें।
विस्तार
टाटा समूह के शीर्ष स्तर पर जारी अंदरूनी हलचलों और आगामी महत्वपूर्ण बैठकों के बीच 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' (एसडीटीटी) ने सामाजिक विकास से जुड़ी पांच पहलों के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान (ग्रांट्स) को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुंबई स्थित टाटा ट्रस्ट्स के कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने की। स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे प्रमुख अनुदान पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल के लिए मंजूर किया गया है। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये की कुल अनुदान राशि वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, खेल और निर्धनता उन्मूलन से जुड़े प्रस्तावों को सर्वसम्मति से हरी झंडी दिखाई गई।
बैठक में किन मुख्य प्रस्तावों और परियोजनाओं को मिली मंजूरी?
ट्रस्ट की बैठक में कुल पांच अलग-अलग पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई और उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई:
- पुणे अस्पताल को ₹50 करोड़ की सहायता: जहांगीर एच. सी. जहांगीर के नेतृत्व वाले पुणे के जहांगीर अस्पताल को ₹50 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया।
- अन्य विकास परियोजनाएं: बाकी चार प्रस्तावों में प्रत्येक के लिए लगभग ₹25 से ₹30 करोड़ का अनुदान शामिल है।
- सामाजिक क्षेत्र और पिछड़े इलाके: इन पहलों में एक स्पोर्ट्स एकेडमी, गरीबी उन्मूलन (पॉवर्टी एलिविएशन) और बालिका सहायता (गर्ल चाइल्ड सपोर्ट) के कार्यक्रम शामिल हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में संचालित की जाएंगी।
जहांगीर अस्पताल के लिए क्या है 300 करोड़ रुपये की विस्तार योजना?
कावसजी जहांगीर ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित जहांगीर अस्पताल के वरिष्ठ प्रबंधन ने एसडीटीटी की बैठक में अपने ₹300 करोड़ के विस्तार प्रोजेक्ट पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी:
- बेड क्षमता और नया भवन: 350 बिस्तरों वाला यह मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल एक अतिरिक्त नए भवन का निर्माण करके अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, जिसके लिए एसडीटीटी वित्तीय सहयोग दे रहा है।
- रियायती इलाज का प्रावधान: इस अस्पताल के कुल बिस्तरों में से एक-चौथाई (25 फीसदी) बेड रियायती दरों पर स्वास्थ्य देखभाल (सब्सिडाइज्ड केयर) के लिए आरक्षित हैं।
- निजी इक्विटी के दौर में प्रोत्साहन: ट्रस्टियों का मानना था कि ऐसे दौर में जब अधिकांश स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेशकों से पूंजी जुटा रहे हैं, अपने स्तर पर संसाधन जुटाने वाले इस अस्पताल को वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है।
क्या जहांगीर अस्पताल के ग्रांट में हितों के टकराव का कोई मामला है?
जहांगीर एचसी जहांगीर 'सर रतन टाटा ट्रस्ट्स' (एसआरटीटी) के ट्रस्टी भी हैं और पुणे के अस्पताल के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) भी हैं। उनके अस्पताल को वित्तीय अनुदान दिए जाने पर उठे सवालों के बीच सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि इस निर्णय में 'हितों का कोई टकराव' (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) नहीं है।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ और बंद कमरे में क्या चर्चा हुई?
यह बैठक इसलिए भी संवेदनशील मानी जा रही थी क्योंकि यह 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस के निदेशक मंडल की अहम बैठक से ठीक पहले आयोजित हुई है:
- ट्रस्टियों की उपस्थिति: बैठक में नोएल टाटा के पुत्र नेविल टाटा और टाटा समूह के वरिष्ठ अधिकारी भास्कर भट व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। वहीं, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने वर्चुअली (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) हिस्सा लिया।
- 10 मिनट की गुप्त चर्चा: सूत्रों के अनुसार, बैठक में समूह से जुड़े सुर्खियों में चल रहे अन्य विवादों पर औपचारिक एजेंडे में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि, बैठक के दौरान सभी ट्रस्टियों ने अन्य अधिकारियों को कमरे से बाहर जाने का अनुरोध किया और लगभग 10 मिनट तक आपस में गोपनीय बातचीत की।
टाटा समूह के शीर्ष स्तर पर क्या है मौजूदा समीकरण?
टाटा संस देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की होल्डिंग कंपनी है, जिसमें टाटा ट्रस्ट्स की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्तमान में समूह के शीर्ष नेतृत्व में रणनीतिक मतभेद सामने आए हैं:
- वोटिंग में खेमेबंदी: वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने नोएल टाटा के खिलाफ रुख अपनाया है, जबकि अन्य ट्रस्टी नोएल टाटा के साथ बताए जा रहे हैं। 17 सितंबर को हुई टाटा संस की पिछली बोर्ड बैठक में श्रीनिवासन सहित सभी बोर्ड सदस्यों ने चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और आरबीआई के लिस्टिंग नियमों के अनुपालन जैसे अहम मुद्दों पर नोएल टाटा के विरोध में मतदान किया था।
- एजीएम पर रोक और जहांगीर का समर्थन: महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर द्वारा एसआरटीटी पर रोक लगाए जाने के कारण टाटा संस अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित नहीं कर पाई है। ऐसे में टाटा संस के शक्ति संतुलन में नोएल टाटा के लिए जहांगीर का समर्थन हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस बीच, शुक्रवार दोपहर को टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की भी बैठक निर्धारित है, जिसके बोर्ड सदस्यों में नोएल टाटा, मेहली मिस्त्री और जे. एन. मिस्त्री शामिल हैं।