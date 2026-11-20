टाटा समूह के शीर्ष स्तर पर जारी अंदरूनी हलचलों और आगामी महत्वपूर्ण बैठकों के बीच 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' (एसडीटीटी) ने सामाजिक विकास से जुड़ी पांच पहलों के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान (ग्रांट्स) को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुंबई स्थित टाटा ट्रस्ट्स के कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने की। स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे प्रमुख अनुदान पुणे स्थित जहांगीर अस्पताल के लिए मंजूर किया गया है। लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये की कुल अनुदान राशि वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, खेल और निर्धनता उन्मूलन से जुड़े प्रस्तावों को सर्वसम्मति से हरी झंडी दिखाई गई।

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