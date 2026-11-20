भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि 13 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया है। यह 14.205 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ 705.342 अरब डॉलर पर आ गया है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.547 अरब डॉलर था।

विदेशी मुद्रा भंडार ने 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 785.706 अरब डॉलर का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। यह वृद्धि प्रवासी भारतीयों से जमा के लिए विशेष रियायती अदला-बदली के कारण हुई थी। इसके तहत भारतीय बैंकों ने रिकॉर्ड 133 अरब डॉलर जुटाए थे। हालांकि, उस समय से भंडार में लगातार गिरावट देखी जा रही है।

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विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में क्या बदलाव आया?

13 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कम हुईं। यह कुल भंडार का एक प्रमुख घटक है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 7.897 अरब डॉलर घटकर 583.452 अरब डॉलर रह गईं। डॉलर के संदर्भ में, इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव शामिल होता है।

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अन्य घटकों की स्थिति क्या रही?

सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार के मूल्य में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। यह 6.183 अरब डॉलर कम होकर 98.613 अरब डॉलर पर आ गया। केंद्रीय बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 92 दस लाख डॉलर घटकर 18.517 अरब डॉलर रह गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 32 दस लाख डॉलर कम होकर 4.758 अरब डॉलर हो गई।