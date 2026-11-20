सर्राफा बाजार: सोना नौंवे दिन टूटा, ₹5200 लुढ़ककर 1.29 लाख पर आया भाव, चांदी 4000 रुपये टूटी; जानें कीमतें
- सोने की कीमतों में लगातार 9वें दिन भारी गिरावट, ₹5,200 टूटकर भाव ₹1.29 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया।
- चांदी ₹4,000 गिरकर ₹1.58 लाख हुई; पढ़ें वैश्विक मंदी और सर्राफा बाजार में नए रेट्स की पूरी खबर।
विस्तार
कीमती धातुओं के बाजार में जारी चौतरफा बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। वैश्विक बाजारों में लगातार जारी मंदी और निवेशकों के कमजोर रुझान के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में 5,200 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही सोने का भाव गिरकर 1,29,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। घरेलू स्तर पर यह लगातार नौवां कारोबारी सत्र रहा जब बहुमूल्य पीली धातु में बिकवाली हावी रही। वहीं, चांदी भी इस तेज गिरावट से खुद को नहीं बचा सकी और भारी नुकसान के साथ बंद हुई।
घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी के क्या रहे ताजा भाव?
स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को दोनों प्रमुख धातुओं में भारी टूट देखी गई:
- सोने में 5,200 रुपये का गोता: 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना ₹5,200 की गिरावट के साथ 1,29,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी गुरुवार को सोना ₹1,34,500 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
- चांदी 4,000 रुपये फिसली: चांदी की कीमतों ने भी गिरावट को कोई सहारा नहीं दिया और इसका भाव 4,000 रुपये टूटकर ₹1.58 लाख प्रति किलोग्राम पर आ गया। पिछले सत्र में सफेद धातु 1.62 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्यों मची कीमती धातुओं में अफरातफरी?
बिकवाली का यह दौर सिर्फ घरेलू बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विदेशी बाजारों में भी दोनों धातुओं पर लगातार दबाव बना रहा। वैश्विक स्तर पर निवेशक लगातार अपनी पोजिशन खाली (अनवाइंड) कर रहे हैं, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है:
- ग्लोबल स्पॉट गोल्ड: विदेशी बाजारों में हाजिर सोना (स्पॉट गोल्ड) 38.99 डॉलर यानी 1.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,586.32 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
- ग्लोबल स्पॉट सिल्वर: अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 1 प्रतिशत लुढ़ककर 42.62 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।
क्या यह गिरावट कई महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है?
इस लगातार गिरावट के कारण अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही बाजारों में सोना और चांदी सितंबर 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ताजा गिरावट बुलियन निवेशकों के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई है, क्योंकि बिकवाली के दबाव में फिलहाल कोई राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं।