कीमती धातुओं के बाजार में जारी चौतरफा बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। वैश्विक बाजारों में लगातार जारी मंदी और निवेशकों के कमजोर रुझान के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में 5,200 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही सोने का भाव गिरकर 1,29,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। घरेलू स्तर पर यह लगातार नौवां कारोबारी सत्र रहा जब बहुमूल्य पीली धातु में बिकवाली हावी रही। वहीं, चांदी भी इस तेज गिरावट से खुद को नहीं बचा सकी और भारी नुकसान के साथ बंद हुई।

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