देश के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बन रही है। प्रदूषण का असर अब केवल सड़कों और खुले वातावरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि लोगों को घर के भीतर की हवा की भी चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि एयर प्यूरीफायर की मांग तेजी से बढ़ रही है। दिवाली के बाद से खुदरा बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी बिक्री दोगुनी से अधिक हो गई है। कभी महंगे और लग्जरी उपकरण माने जाने वाले एयर प्यूरीफायर अब लोगों की जरूरत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी मांग अब केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे बड़े शहरों में भी ग्राहक इसे खरीद रहे हैं।

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क्रोमा (टाटा समूह)... कंपनी की एयर प्यूरीफायर बिक्री वर्ष 2026 में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से अधिक हो गई है। उत्तर भारत के अलावा मुंबई में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ी है।

कंपनी की एयर प्यूरीफायर बिक्री वर्ष 2026 में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से अधिक हो गई है। उत्तर भारत के अलावा मुंबई में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। विज्ञापन विज्ञापन शाओमी इंडिया... बेहतर स्टॉक प्रबंधन के कारण कंपनी ने सालाना बिक्री में करीब चार गुना वृद्धि दर्ज की है। कंपनी को भारतीय बाजार में हर साल 20 फीसदी की बढ़त की उम्मीद है।

वर्ष 2025 तक देश में बिकने वाले कुल एयर प्यूरीफायर का करीब 80 फीसदी हिस्सा दिल्ली-एनसीआर में ही बिकता था। इसकी बड़ी वजह इस क्षेत्र में प्रदूषण की गंभीर समस्या थी। लेकिन अब बाजार की तस्वीर बदल रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी लोग घरों के भीतर साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं। इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंता अब देश के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ रही है। अमेजन इंडिया के मुताबिक, दिवाली के बाद महज एक सप्ताह में उसके प्लेटफॉर्म पर एयर प्यूरीफायर की बिक्री दोगुनी हो गई। ग्राहक अब केवल कम कीमत वाले उपकरण नहीं देख रहे, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से सोच-समझकर खरीदारी कर रहे हैं।



क्या एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी के बजाय जरूरत बन रहे हैं?

एयर प्यूरीफायर की बढ़ती बिक्री बताती है कि लोग अब घर के अंदर की हवा को लेकर भी पहले से ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। पहले इन उपकरणों की मांग मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रदूषण प्रभावित इलाकों में थी, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी इनकी खरीद बढ़ रही है। ऑनलाइन बिक्री में एक सप्ताह के भीतर दोगुना उछाल और कंपनियों की बिक्री में दो से चार गुना तक वृद्धि इस बदलाव को दिखाती है। हालांकि, उपलब्ध आंकड़े बिक्री में बढ़ोतरी बताते हैं, यह नहीं कि देश के सभी घरों में एयर प्यूरीफायर पहुंच गए हैं। फिर भी बाजार का रुख साफ है कि स्वच्छ हवा की चिंता अब लोगों के खरीदारी के फैसलों को प्रभावित कर रही है।