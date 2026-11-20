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हालांकि, एक फैसले पर सवाल उठे। ट्रस्ट ने एचसी जहांगीर के नेतृत्व वाले अस्पताल को 50 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। जहांगीर लंबे समय से एक दूसरे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इस फैसले पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन अधिकारियों ने हितों के टकराव से इनकार किया। विज्ञापन



किस अस्पताल को मिले 50 करोड़ रुपये?

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने भी चार अन्य फैसले लिए। सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए। इनमें हर परियोजना को 25 से 30 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। यह रकम जहांगीर अस्पताल के विस्तार के लिए दी जाने वाली मदद से अलग है। विज्ञापन विज्ञापन



टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने भी करीब 100 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया। बैठक में इससे बड़ी रकम वाले प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। दोनों बैठकों की अध्यक्षता नोएल टाटा ने की। वह टाटा ट्रस्ट के प्रमुख हैं। नोएल खुद दक्षिण मुंबई स्थित ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचे थे।



बैठकों में कौन-कौन शामिल हुआ?

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की बैठक में नोएल टाटा के करीबी लोग शामिल हुए। इनमें उनके बेटे नेविल टाटा भी थे। टाटा समूह के पुराने अधिकारी भास्कर भट्ट भी पहुंचे थे। दोनों बैठक में खुद मौजूद थे। वहीं, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ऑनलाइन जुड़े।



मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बैठक में फैसलों को मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्टियों ने दूसरे कर्मचारियों से खुलकर चर्चा करने को कहा। माना जा रहा है कि इस चर्चा में कुछ विवादित मुद्दे भी उठे।



अगले हफ्ते की बैठक क्यों अहम है?

दोनों ट्रस्टों की बैठक टाटा संस की अहम बैठक से छह दिन पहले हुई। टाटा संस की यह बैठक अगले हफ्ते होगी। इसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें टाटा समूह की मुख्य कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का मुद्दा भी शामिल है।



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नोएल टाटा इस सूचीबद्धता के खिलाफ हैं। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की 66 फीसदी हिस्सेदारी है। नोएल टाटा इसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उन्हें चिंता है कि शेयर बाजार में आने से टाटा का पुराना मॉडल बदल जाएगा। इस मॉडल में लंबे समय के निवेश से मुनाफा कमाया जाता है। फिर इस पैसे का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए होता है।



चंद्रशेखरन को लेकर क्या है नोएल टाटा का रुख?

नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का अध्यक्ष बनाए रखने के भी खिलाफ हैं। 17 सितंबर को टाटा संस की पिछली बैठक हुई थी। इसमें चंद्रशेखरन को दोबारा अध्यक्ष बनाने पर मतदान हुआ। उनके पक्ष में चार वोट पड़े। एक वोट विरोध में पड़ा। विरोध करने वाले अकेले नोएल टाटा थे।



टाटा संस के निदेशक मंडल में ट्रस्ट की ओर से वेणु श्रीनिवासन भी हैं। उन्होंने नोएल टाटा के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने बहुमत के साथ चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने का समर्थन किया।



रिजर्व बैंक ने क्या कहा?

भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 16 नवंबर को टाटा संस को पत्र लिखा। इसमें कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दरअसल, रिजर्व बैंक ने 11 सितंबर को टाटा संस को एक बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया था। कंपनी को मुख्य निवेश कंपनी के रूप में पंजीकरण से छूट नहीं मिली थी।



जहांगीर अस्पताल को मदद देने पर सवाल क्यों उठे?

जहांगीर अस्पताल को 50 करोड़ रुपये देने के फैसले पर सवाल उठे। इसकी वजह अस्पताल से जहांगीर एचसी जहांगीर का जुड़ाव है। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वहीं, पुणे का जहांगीर अस्पताल कावसजी जहांगीर ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है। जहांगीर एचसी जहांगीर इस अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।



इस मामले में एक सूत्र ने कहा, हितों का कोई टकराव नहीं है। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में अपनी योजना पेश की। उन्होंने अस्पताल के विस्तार की पूरी जानकारी दी। अस्पताल में अभी 350 बिस्तर हैं। यह कई तरह की बीमारियों के इलाज की सुविधा देता है। इसके विस्तार पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।



अस्पताल के कुल बिस्तरों में से एक चौथाई पर रियायती दरों पर इलाज होता है। अब अस्पताल एक और इमारत बना रहा है। इससे अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी।



अस्पताल को आर्थिक मदद देना क्यों जरूरी समझा गया?

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों का मानना था कि अस्पताल अपने पैसे से विस्तार कर रहा है। ऐसे अस्पताल को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। यह मदद ऐसे समय दी जा रही है, जब कई स्वास्थ्य सेवा कंपनियां निजी निवेशकों से पैसा जुटा रही हैं।



किन दूसरे कामों के लिए भी मिली मदद?

बैठक में कई दूसरे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इन्हें मंजूरी भी दी गई। इनमें खेल अकादमी खोलने का प्रस्ताव शामिल है। गरीबी कम करने की योजना भी शामिल है। लड़कियों की मदद करने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कई योजनाएं पिछड़े इलाकों में शुरू होंगी। हर दूसरी परियोजना के लिए करीब 25 से 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लोगों के मुताबिक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने अकेले 150 से 200 करोड़ रुपये की मदद मंजूर की है। हालांकि, एक फैसले पर सवाल उठे। ट्रस्ट ने एचसी जहांगीर के नेतृत्व वाले अस्पताल को 50 करोड़ रुपये देने का फैसला किया। जहांगीर लंबे समय से एक दूसरे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इस फैसले पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन अधिकारियों ने हितों के टकराव से इनकार किया।सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने भी चार अन्य फैसले लिए। सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए। इनमें हर परियोजना को 25 से 30 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। यह रकम जहांगीर अस्पताल के विस्तार के लिए दी जाने वाली मदद से अलग है।टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने भी करीब 100 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया। बैठक में इससे बड़ी रकम वाले प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। दोनों बैठकों की अध्यक्षता नोएल टाटा ने की। वह टाटा ट्रस्ट के प्रमुख हैं। नोएल खुद दक्षिण मुंबई स्थित ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचे थे।सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की बैठक में नोएल टाटा के करीबी लोग शामिल हुए। इनमें उनके बेटे नेविल टाटा भी थे। टाटा समूह के पुराने अधिकारी भास्कर भट्ट भी पहुंचे थे। दोनों बैठक में खुद मौजूद थे। वहीं, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ऑनलाइन जुड़े।मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि बैठक में फैसलों को मंजूरी मिलने के बाद ट्रस्टियों ने दूसरे कर्मचारियों से खुलकर चर्चा करने को कहा। माना जा रहा है कि इस चर्चा में कुछ विवादित मुद्दे भी उठे।दोनों ट्रस्टों की बैठक टाटा संस की अहम बैठक से छह दिन पहले हुई। टाटा संस की यह बैठक अगले हफ्ते होगी। इसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें टाटा समूह की मुख्य कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का मुद्दा भी शामिल है।ये भी पढ़ें: सोने में मिलावट का खेल: देश में सिर्फ 63 रिफाइनरियां रजिस्टर्ड, 4000 अवैध; क्यों बीआईएस निगरानी की उठी मांग? नोएल टाटा इस सूचीबद्धता के खिलाफ हैं। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की 66 फीसदी हिस्सेदारी है। नोएल टाटा इसी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उन्हें चिंता है कि शेयर बाजार में आने से टाटा का पुराना मॉडल बदल जाएगा। इस मॉडल में लंबे समय के निवेश से मुनाफा कमाया जाता है। फिर इस पैसे का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए होता है।नोएल टाटा, एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का अध्यक्ष बनाए रखने के भी खिलाफ हैं। 17 सितंबर को टाटा संस की पिछली बैठक हुई थी। इसमें चंद्रशेखरन को दोबारा अध्यक्ष बनाने पर मतदान हुआ। उनके पक्ष में चार वोट पड़े। एक वोट विरोध में पड़ा। विरोध करने वाले अकेले नोएल टाटा थे।टाटा संस के निदेशक मंडल में ट्रस्ट की ओर से वेणु श्रीनिवासन भी हैं। उन्होंने नोएल टाटा के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने बहुमत के साथ चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने का समर्थन किया।भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 16 नवंबर को टाटा संस को पत्र लिखा। इसमें कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दरअसल, रिजर्व बैंक ने 11 सितंबर को टाटा संस को एक बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया था। कंपनी को मुख्य निवेश कंपनी के रूप में पंजीकरण से छूट नहीं मिली थी।जहांगीर अस्पताल को 50 करोड़ रुपये देने के फैसले पर सवाल उठे। इसकी वजह अस्पताल से जहांगीर एचसी जहांगीर का जुड़ाव है। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। वहीं, पुणे का जहांगीर अस्पताल कावसजी जहांगीर ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है। जहांगीर एचसी जहांगीर इस अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।इस मामले में एक सूत्र ने कहा, हितों का कोई टकराव नहीं है। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में अपनी योजना पेश की। उन्होंने अस्पताल के विस्तार की पूरी जानकारी दी। अस्पताल में अभी 350 बिस्तर हैं। यह कई तरह की बीमारियों के इलाज की सुविधा देता है। इसके विस्तार पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।अस्पताल के कुल बिस्तरों में से एक चौथाई पर रियायती दरों पर इलाज होता है। अब अस्पताल एक और इमारत बना रहा है। इससे अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी।सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों का मानना था कि अस्पताल अपने पैसे से विस्तार कर रहा है। ऐसे अस्पताल को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। यह मदद ऐसे समय दी जा रही है, जब कई स्वास्थ्य सेवा कंपनियां निजी निवेशकों से पैसा जुटा रही हैं।बैठक में कई दूसरे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इन्हें मंजूरी भी दी गई। इनमें खेल अकादमी खोलने का प्रस्ताव शामिल है। गरीबी कम करने की योजना भी शामिल है। लड़कियों की मदद करने के लिए भी पैसा दिया जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कई योजनाएं पिछड़े इलाकों में शुरू होंगी। हर दूसरी परियोजना के लिए करीब 25 से 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। लोगों के मुताबिक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने अकेले 150 से 200 करोड़ रुपये की मदद मंजूर की है।

टाटा ट्रस्ट की दो बड़ी धर्मार्थ (चैरिटी) संस्थाओं ने शुक्रवार को अहम फैसले लिए। दोनों संस्थाओं ने 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद मंजूर की। यह पैसा समाज कल्याण के कामों पर खर्च होगा। दोनों बैठकों में ज्यादातर तय मुद्दों पर ही चर्चा हुई। विवादित मुद्दों को उठाने से बचा गया।