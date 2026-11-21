देश में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कोलकाता में भाव 70 रुपये, दिल्ली में 64 रुपये और मुंबई में 63 रुपये किलो तक पहुंच गया है। चेन्नई में भी चीनी 60 रुपये किलो बिक रही है। बीते साल 46 रुपये किलो मिलने वाली चीनी एक साल में करीब 30 फीसदी महंगी हो गई है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ढाई लाख टन आयात का कोटा जारी किया और मिलों को 90 फीसदी चीनी इसी महीने बेचने के निर्देश दिए। इसके बावजूद राहत नहीं मिली। चीनी उद्योग का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद न्यूनतम बिक्री मूल्य सात साल से 31 रुपये किलो पर अटका है। इसे बढ़ाकर 42 रुपये करने की मांग की गई है। उद्योग ने एथेनॉल परियोजनाओं के कर्ज पर दो साल की मोहलत और ब्याज सब्सिडी 50 से बढ़ाकर 100 फीसदी करने की भी मांग की है। गन्ने की कमी, मौसम की मार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी और व्यापारियों की जमाखोरी भी बढ़ती कीमतों की वजह बताई जा रही है।

ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो भी शामिल, कारोबारियों को होगी सहूलियत

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने ई-वे बिल प्रणाली में परिवहन के नए माध्यम के रूप में मेट्रो रेल को भी शामिल कर लिया है। इसी के साथ ई-वे बिल सिस्टम में अब सड़क, रेल, वायु, और जलपोत समेत परिवहन के कुल पांच विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। 20 नवंबर को जारी एडवाइजरी के अनुसार, वेब पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए यह सुविधा शुरू कर दी गई है। मेट्रो से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल की अंतर-राज्यीय या राज्य के भीतर ढुलाई करने पर अब परिवहन माध्यम में मेट्रो रेल चुनना और ट्रांसपोर्ट दस्तावेज नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जीएसटीएन ने सीधे सॉफ्टवेयर के जरिये पोर्टल से जुड़े एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) यूजर्स के लिए इसे फिलहाल टेस्टिंग (सैंडबॉक्स) मोड में जारी किया है, ताकि वे लाइव रोल-आउट से पहले अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर सकें।