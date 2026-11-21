नैसकॉम एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 25 नवंबर 2026 को गुरुग्राम में इनोस्केल सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस एक दिवसीय सम्मेलन में सबसे अहम सवाल यह होगा कि कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर निवेश करने के बाद भी उसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर क्यों नहीं कर पा रही हैं। एआई के मॉडल और तकनीक तैयार करने के बावजूद उन्हें वास्तविक कामकाज में लागू करना आसान नहीं है। इसी समस्या का समाधान तलाशने के लिए सम्मेलन में देश के उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाया जाएगा।

एआई अब केवल प्रयोग करने या छोटी परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। कई कंपनियां एआई मॉडल, प्लेटफॉर्म और डेटा से जुड़ी सुविधाओं पर निवेश कर चुकी हैं। इसके बावजूद किसी छोटी परियोजना में एआई का सफल होना और उसे पूरी कंपनी में लागू करना दो अलग-अलग बातें हैं। इस बीच सबसे बड़ी बाधाएं कई बार तकनीकी नहीं, बल्कि कंपनी के काम करने के तरीके, सरकारी नियमों और कर्मचारियों की सोच से जुड़ी होती हैं।

विज्ञापन इसी अंतर को कम करना इनोस्केल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। सम्मेलन की थीम ‘एंटरप्राइज एआई : इनोवेशन टू इंपैक्ट’ रखी गई है। इसमें 250 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तकनीकी प्रमुख, एआई समाधान बनाने वाली टीमें, डीप-टेक स्टार्टअप, शिक्षाविद और नीति निर्माता शामिल होंगे। विज्ञापन विज्ञापन



किन क्षेत्रों में एआई लागू करने की चुनौतियों पर होगी चर्चा?

सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, खुदरा कारोबार, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति शृंखला जैसे क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होगी। इन क्षेत्रों में एआई को बड़े स्तर पर लागू करने के दौरान आने वाली व्यावहारिक समस्याओं को समझा जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी अस्पताल, कारखाने या गोदाम में पहले से इस्तेमाल हो रहे सिस्टम के साथ एआई तकनीक को जोड़ना आसान नहीं होता। इसके अलावा कंपनियों को डेटा की सुरक्षा और उसके सही इस्तेमाल का ध्यान रखना होगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम का पालन करना और ऐसे क्षेत्रों में एआई के कामकाज का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी होगा, जहां नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ता है। सम्मेलन में यह भी चर्चा होगी कि क्लाउड, कैप्टिव और हाइब्रिड व्यवस्था के जरिये एआई चलाने पर कितना खर्च आता है और कंपनियां इस खर्च को कैसे संभाल सकती हैं।

इस सम्मेलन का उद्देश्य उन कंपनियों को एक साथ लाना है, जिन्हें एआई लागू करने के लिए समाधान चाहिए और उन टीमों को भी, जो ऐसे समाधान तैयार कर रही हैं। कार्यक्रम में एआई शोकेस और इनोवेशन शोकेस आयोजित किए जाएंगे। इनके तहत चुने गए स्टार्टअप अपने एआई समाधानों और उन्हें वास्तविक कामकाज में लागू करने के तरीकों का प्रदर्शन करेंगे। इससे कंपनियों को नई तकनीकों और उनके व्यावहारिक इस्तेमाल को समझने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण करना होगा। सम्मेलन से जुड़ी विस्तृत जानकारी www.coe-iot.com/InnoScale2026 पर उपलब्ध है।