12.29% पर थोक महंगाई: ईंधन और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से बिगड़ा गणित, जानें क्या होगा असर

देश में थोक स्तर पर मूल्य वृद्धि की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई। इससे पहले सितंबर महीने में यह दर 11.39 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

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ईंधन और बिजली समूह में कितना भारी उछाल आया?

इस ताजा बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली की कीमतों में आया तेज उछाल रहा है। इसके साथ ही मिनरल ऑयल, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बेसिक मेटल्स और केमिकल्स की बढ़ती लागत ने भी सूचकांक को ऊपर धकेलने में अहम भूमिका निभाई है।

थोक महंगाई के बास्केट में सबसे अधिक तेजी ईंधन और ऊर्जा वर्ग में देखने को मिली है:

फ्यूल एंड पावर ग्रुप: इस समूह में महंगाई दर सितंबर के 25.85 प्रतिशत से उछलकर अक्तूबर में 32.84 प्रतिशत पर पहुंच गई।

इस समूह में महंगाई दर सितंबर के 25.85 प्रतिशत से उछलकर अक्तूबर में 32.84 प्रतिशत पर पहुंच गई। विज्ञापन विज्ञापन कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृति गैस: वैश्विक व घरेलू मूल्य दबाव के बीच इस खंड में मुद्रास्फीति दर 57.32 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 70.80 प्रतिशत दर्ज की गई।

वैश्विक व घरेलू मूल्य दबाव के बीच इस खंड में मुद्रास्फीति दर 57.32 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 70.80 प्रतिशत दर्ज की गई। मिनरल ऑयल्स: मिनरल ऑयल वर्ग में मुद्रास्फीति सितंबर के 40.02 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई।

मिनरल ऑयल वर्ग में मुद्रास्फीति सितंबर के 40.02 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 45.57 प्रतिशत हो गई। बिजली दरें: बिजली की कीमतों में भी तेज बदलाव दर्ज किया गया; सितंबर में जहां इसमें 0.43 प्रतिशत का संकुचन (माइनस ग्रोथ) था, वहीं अक्तूबर में यह बढ़कर 8.06 प्रतिशत पर पहुंच गई।

खाद्य पदार्थों और प्राथमिक वस्तुओं की स्थिति क्या रही?

प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में थोक मुद्रास्फीति सितंबर के 8.67 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर में 9.24 प्रतिशत हो गई।

प्राथमिक खाद्य वस्तुएं: अनप्रोसेस्ड खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.14 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 8.26 प्रतिशत रही।

अनप्रोसेस्ड खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.14 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 8.26 प्रतिशत रही। समग्र खाद्य सूचकांक (WPI Food Index): प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित खाद्य उत्पादों को मिलाकर बनने वाला विस्तृत खाद्य सूचकांक सितंबर के 8.66 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 8.58 प्रतिशत पर आ गया।

प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित खाद्य उत्पादों को मिलाकर बनने वाला विस्तृत खाद्य सूचकांक सितंबर के 8.66 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 8.58 प्रतिशत पर आ गया। प्रोसेस्ड फूड: विनिर्मित खाद्य उत्पादों (Manufactured Food Products) की महंगाई में मामूली नरमी देखी गई और यह 9.44 प्रतिशत से घटकर 9.24 प्रतिशत रही।

मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और प्रमुख उद्योगों पर क्या असर दिखा?

औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र की कुल थोक महंगाई दर में मामूली राहत देखी गई। यह समूह सितंबर के 9.76 प्रतिशत से घटकर अक्तूबर में 9.54 प्रतिशत पर आ गया। हालांकि, औद्योगिक कच्चे माल की कुछ श्रेणियों में लागत दबाव अब भी बना हुआ है:

बेसिक मेटल्स (बुनियादी धातुएं): इस क्षेत्र में महंगाई 16.96 प्रतिशत से बढ़कर 17.21 प्रतिशत दर्ज की गई।

इस क्षेत्र में महंगाई 16.96 प्रतिशत से बढ़कर 17.21 प्रतिशत दर्ज की गई। केमिकल्स और केमिकल उत्पाद: रासायनिक उत्पादों की मुद्रास्फीति दर 16.74 प्रतिशत से बढ़कर 17.53 प्रतिशत हो गई।

धातु और रसायनों की यह बढ़ी हुई लागत आने वाले समय में विनिर्माण लागत और औद्योगिक मार्जिन के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है।

चालू वित्त वर्ष के संचयी आंकड़ों से क्या तस्वीर बनती है?

यदि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्तूबर तक की 7 महीनों की अवधि को देखें, तो संचयी (Cumulative) थोक महंगाई दर 10.14 प्रतिशत पर रही है। इसके विपरीत, पिछले वित्त वर्ष की इसी समान अवधि में इसमें 0.30 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया था। इस चालू अवधि (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान ईंधन और बिजली समूह की संचयी महंगाई दर 26.37 प्रतिशत रही। विनिर्मित उत्पादों की संचयी महंगाई दर 8.37 प्रतिशत दर्ज हुई। मंत्रालय के अनुसार, अक्तूबर के ये आंकड़े 81.1 प्रतिशत के भारित प्रतिक्रिया दर (Weighted Response Rate) के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये वर्तमान में अनंतिम हैं।

पिछले 36 महीनों में थोक महंगाई की दर क्या रही?