शेयर बाजार में एआई के भरोसे नहीं चलेगी ट्रेडिंग: सेबी कसेगा शिकंजा; हर बड़े फैसले पर इंसानी निगरानी जरूरी

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जल्द ही शेयर बाजार और पूंजी बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए नए और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने जा रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2026 के दौरान यह जानकारी दी कि बाजार में तकनीकी नवाचार (इनोवेशन) और निवेशकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए ये नियम लाए जा रहे हैं।नए नियमों के तहत महत्वपूर्ण वित्तीय या ट्रेडिंग फैसलों को पूरी तरह मशीनों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। हर बड़े फैसले में मानवीय निगरानी बनाए रखना जरूरी होगा। ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़ी अन्य विनियमित संस्थाएं अपने एआई टूल्स से होने वाले हर परिणाम और सलाह के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। चाहे वह एआई टूल कंपनी ने खुद बनाया हो या किसी थर्ड-पार्टी से खरीदा हो, गड़बड़ी होने पर कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी।किसी तकनीकी खराबी या बाजार में अचानक आने वाले बड़े उतार-चढ़ाव की स्थिति में सिस्टम को तुरंत रोकने के लिए 'किल स्विच' जैसी आपातकालीन नियंत्रण व्यवस्था अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। बाजार संस्थाओं को निवेशकों और नियामक को यह स्पष्ट जानकारी देनी होगी कि वे कहां और किस स्तर पर एआई का उपयोग कर रहे हैं। निवेशकों के संवेदनशील डेटा की गोपनीयता बनाए रखने और बढ़ते साइबर हमलों व डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए सख्त डेटा कंट्रोल नियम लागू किए जाएंगे।सेबी ने जून 2025 में एआई और मशीन लर्निंग के सुरक्षित उपयोग के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। साथ ही एआई खतरों से निपटने के लिए इस साल मई में 'फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड' के फायर रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुरूप एक व्यवस्थित 'इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म' भी लागू किया है।मालूम हो कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले सलाहकार और फर्जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तकनीक व एआई का सहारा लेकर आम निवेशकों को भ्रामक निवेश सलाह और मुनाफे का लालच देकर ठग रहे हैं। यही सेबी की प्रमुख चिंता है। सेबी के मुताबिक वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों का खतरा तेजी से बढ़ा है। सेबी प्रमुख तुहिन कांत ने आगाह किया कि 2032-35 तक क्वांटम कंप्यूटिंग से मौजूदा सुरक्षा (क्रिप्टोग्राफिक) सिस्टम कमजोर पड़ सकते हैं, जिसकी तैयारी अभी से जरूरी है।इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और एआई आधारित निवेश सलाह से बाजार की स्थिरता को कोई खतरा न हो। इससे खुदरा निवेशकों को गलत या भ्रामक एआई सलाह के नुकसान से सुरक्षा मिलेगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके साथ ही, सेबी खुद भी बाजार की निगरानी के लिए 'सुदर्शन' जैसे एडवांस्ड एआई टूल्स का काफी पहले से इस्तेमाल कर रहा है।