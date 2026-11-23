सऊदी अरब में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी उड़ानों का निलंबन बढ़ा दिया है। दोनों एयरलाइंस की जेद्दा, दम्माम और रियाद के लिए उड़ानें 30 नवंबर तक रद रहेंगी। एयर इंडिया ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इससे पहले, जेद्दा के लिए सेवाएं 24 नवंबर तक रद थीं। रियाद और दम्माम की उड़ानें पहले ही 30 नवंबर तक रद की जा चुकी थीं। 18 नवंबर को इंडिगो ने भी सऊदी अरब के शहरों से जुड़ने वाली अपनी उड़ानें 30 नवंबर तक रद कर दी थीं। अकासा एयर ने भी रियाद और जेद्दा के लिए अपनी उड़ानें 30 नवंबर तक रद की हैं। हाल के महीनों में हूतियों द्वारा विभिन्न सऊदी अरब के शहरों और बुनियादी ढांचे पर हमले किए गए हैं।

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नई दिल्ली: भारतीय एआई में 2026 में 1.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड निवेश ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनियों ने 2026 के पहले नौ महीनों में 1.6 अरब डॉलर का इक्विटी निवेश प्राप्त किया है। यह पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना और 2019 के बाद सबसे अधिक है। विज्ञापन



यह निवेश 87 दौर में जुटाया गया, जो पिछले साल से कम था। यह वृद्धि बड़े सौदों के कारण हुई। शुरुआती चरण के निवेश की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान मुंबई ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा निवेश शहर का दर्जा पाया। दस सबसे बड़े दौर में 1.5 अरब डॉलर जुटाए गए, जो कुल का 90 फीसदी है। मुंबई की नेयसा ने फरवरी में 600 मिलियन डॉलर का सबसे बड़ा निवेश हासिल किया। बेंगलुरु के सर्वम ने जून में 255 मिलियन डॉलर और अगस्त में 90.4 मिलियन डॉलर जुटाए। वैश्विक स्तर पर, भारत का 1.6 अरब डॉलर का निवेश कुल 383.5 अरब डॉलर का 0.4 फीसदी था। भारत नौवें स्थान पर रहा। यह निवेश 87 दौर में जुटाया गया, जो पिछले साल से कम था। यह वृद्धि बड़े सौदों के कारण हुई। शुरुआती चरण के निवेश की प्रमुख भूमिका रही। इस दौरान मुंबई ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा निवेश शहर का दर्जा पाया। दस सबसे बड़े दौर में 1.5 अरब डॉलर जुटाए गए, जो कुल का 90 फीसदी है। मुंबई की नेयसा ने फरवरी में 600 मिलियन डॉलर का सबसे बड़ा निवेश हासिल किया। बेंगलुरु के सर्वम ने जून में 255 मिलियन डॉलर और अगस्त में 90.4 मिलियन डॉलर जुटाए। वैश्विक स्तर पर, भारत का 1.6 अरब डॉलर का निवेश कुल 383.5 अरब डॉलर का 0.4 फीसदी था। भारत नौवें स्थान पर रहा।

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