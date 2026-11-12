Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   amul mother dairy milk prices hike new rates november 2026

आज से महंगा हुआ दूध: अमूल ताजा से गोल्ड तक बढ़े दाम, मदर डेयरी ने भी दिया झटका; जानें कितना बढ़ा रेट

Thu, 12 Nov 2026 09:13 AM IST
अमन मौर्या आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Thu, 12 Nov 2026 09:13 AM IST
सार

देश के प्रमुख डेयरी ब्रांड्स अमूल और मदर डेयरी ने आज (12 नवंबर) से दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की है। अमूल ताजा दो रुपये और गोल्ड चार रुपये महंगा हुआ है। कंपनियों ने चारा, पशु आहार, पैकेजिंग और परिवहन की बढ़ती लागत को कीमतें बढ़ाने की वजह बताया है।

विज्ञापन
amul mother dairy milk prices hike new rates november 2026
दूध कीमतों में बढ़ोत्तरी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। देश के प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल और मदर डेयरी ने आज से (12 नवंबर) अपने सभी प्रमुख तरल दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। दोनों कंपनियों ने चारा, पशु आहार, पैकेजिंग और परिवहन की लागत में वृद्धि को कीमतें बढ़ाने की वजह बताया है। कंपनियों के मुताबिक, इनपुट और परिचालन खर्च बढ़ने से दूध के उत्पादन और वितरण की लागत में इजाफा हुआ है।
विज्ञापन


अमूल दूध की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई?
अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने देशभर में ताजा पैकेट वाले दूध की कीमतों में चार से पांच फीसदी तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि दूध की प्रमुख किस्मों और अलग-अलग पैक साइज पर लागू होगी।
विज्ञापन


कंपनी के मुताबिक, सबसे ज्यादा बिकने वाले अमूल ताजा टोंड दूध की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, अमूल गोल्ड दूध अब चार रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जीसीएमएमएफ ने बताया कि तीन फीसदी मिल्क फैट वाले अमूल ताजा टोंड दूध की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर यानी 3.3 फीसदी की वृद्धि की गई है। वहीं, छह फीसदी मिल्क फैट वाले अमूल गोल्ड दूध के दाम चार रुपये प्रति लीटर यानी 5.5 फीसदी बढ़ाए गए हैं। बता दें कि इस साल अमूल की ओर से दूध की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मई में भी कंपनी ने कीमतें बढ़ाई थीं।

मदर डेयरी ने भी चार रुपये तक बढ़ाए दाम
मदर डेयरी ने भी गुरुवार (12 नवंबर, 2026) से अपने सभी तरल दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। कंपनी ने कहा कि कई क्षेत्रों में मानसून की अनियमित परिस्थितियों के कारण हरे और सूखे चारे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मुताबिक, हरे और सूखे चारे के दाम 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में पशु आहार की कीमतों में करीब 10 फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे डेयरी किसानों के लिए दूध उत्पादन की लागत बढ़ गई है। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार महंगाई के दबाव के कारण पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्चों में भी वृद्धि हुई है। इनकी लागत 25 फीसदी तक बढ़ चुकी है।

प्रवक्ता ने कहा, 'देश के कई हिस्सों में मानसून की अनियमित परिस्थितियों ने चारे की उपलब्धता को प्रभावित किया है। हरे और सूखे चारे की कीमतों में 20 फीसदी तक की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक साल में पशु आहार के दाम करीब 10 फीसदी बढ़े हैं। इससे डेयरी किसानों की दूध उत्पादन लागत बढ़ गई है।' उन्होंने आगे कहा कि पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मौजूदा कीमत संशोधन जरूरी हो गया था।


दोनों डेयरी कंपनियों का कहना है कि चारा और पशु आहार महंगा होने के साथ-साथ पैकेजिंग तथा परिवहन पर होने वाले खर्च में भी लगातार इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर दूध के उत्पादन और वितरण की कुल लागत पर पड़ा है। इसी वजह से उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। इस बढ़ोतरी का असर देशभर में अमूल और मदर डेयरी का दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed