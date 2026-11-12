आज से महंगा हुआ दूध: अमूल ताजा से गोल्ड तक बढ़े दाम, मदर डेयरी ने भी दिया झटका; जानें कितना बढ़ा रेट

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अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) ने देशभर में ताजा पैकेट वाले दूध की कीमतों में चार से पांच फीसदी तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि दूध की प्रमुख किस्मों और अलग-अलग पैक साइज पर लागू होगी।कंपनी के मुताबिक, सबसे ज्यादा बिकने वाले अमूल ताजा टोंड दूध की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, अमूल गोल्ड दूध अब चार रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा।जीसीएमएमएफ ने बताया कि तीन फीसदी मिल्क फैट वाले अमूल ताजा टोंड दूध की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर यानी 3.3 फीसदी की वृद्धि की गई है। वहीं, छह फीसदी मिल्क फैट वाले अमूल गोल्ड दूध के दाम चार रुपये प्रति लीटर यानी 5.5 फीसदी बढ़ाए गए हैं। बता दें कि इस साल अमूल की ओर से दूध की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले मई में भी कंपनी ने कीमतें बढ़ाई थीं।मदर डेयरी ने भी गुरुवार (12 नवंबर, 2026) से अपने सभी तरल दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। कंपनी ने कहा कि कई क्षेत्रों में मानसून की अनियमित परिस्थितियों के कारण हरे और सूखे चारे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के मुताबिक, हरे और सूखे चारे के दाम 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में पशु आहार की कीमतों में करीब 10 फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे डेयरी किसानों के लिए दूध उत्पादन की लागत बढ़ गई है। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा कि लगातार महंगाई के दबाव के कारण पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्चों में भी वृद्धि हुई है। इनकी लागत 25 फीसदी तक बढ़ चुकी है।प्रवक्ता ने कहा, 'देश के कई हिस्सों में मानसून की अनियमित परिस्थितियों ने चारे की उपलब्धता को प्रभावित किया है। हरे और सूखे चारे की कीमतों में 20 फीसदी तक की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले एक साल में पशु आहार के दाम करीब 10 फीसदी बढ़े हैं। इससे डेयरी किसानों की दूध उत्पादन लागत बढ़ गई है।' उन्होंने आगे कहा कि पैकेजिंग, परिवहन और अन्य परिचालन खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के कारण मौजूदा कीमत संशोधन जरूरी हो गया था।दोनों डेयरी कंपनियों का कहना है कि चारा और पशु आहार महंगा होने के साथ-साथ पैकेजिंग तथा परिवहन पर होने वाले खर्च में भी लगातार इजाफा हुआ है। इसका सीधा असर दूध के उत्पादन और वितरण की कुल लागत पर पड़ा है। इसी वजह से उपभोक्ताओं के लिए दूध की कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। इस बढ़ोतरी का असर देशभर में अमूल और मदर डेयरी का दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।