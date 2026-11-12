द बोनस मार्केट अपडेट: बाजार में लगातार नौवें दिन तेजी: सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 25250 के पार पहुंचा

भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार नौवें कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 100 अंक से अधिक चढ़ा, जबकि निफ्टी 25,250 के स्तर को पार कर गया। इस तेजी में वित्तीय और मीडिया शेयरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नियमित कारोबारी सत्र में निफ्टी 50 सूचकांक 210.40 अंक यानी 0.84 फीसदी की वृद्धि के साथ 25,255 पर पहुंच गया। यह मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र को छोड़कर था, जो मामूली गिरावट के साथ समाप्त हुआ था। गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड वायदा एक डॉलर से अधिक गिरकर 92 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड वायदा भी एक डॉलर से अधिक गिरकर 86 डॉलर प्रति बैरल से नीचे रहा। Nvidia में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की रिपोर्टों से अमेरिकी शेयर सूचकांक वायदा में गिरावट आई। इससे प्रौद्योगिकी शेयरों में पहले की तेजी कम हो गई। देर के कारोबार में Nvidia के शेयरों में भारी गिरावट के बाद Nasdaq 100 और S&P 500 वायदा भी नीचे आए।

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वैश्विक बाजारों का रुख

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को रुपया छह पैसे टूटकर 93.77 प्रति डॉलर पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की मजबूती और अन्य वैश्विक कारकों के बीच रुपये पर दबाव देखने को मिला।

गुरुवार की शुरुआत में शेयरों का एक क्षेत्रीय पैमाना थोड़ा बदला हुआ दिखा। एसके हाइनिक्स के शेयर फिसले, वहीं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में बढ़त कम हुई। गुरुवार सुबह 11:58 बजे टोक्यो समय के अनुसार एसएंडपी 500 वायदा 0.3 फीसदी गिरा। जापान का टॉपिक्स सूचकांक 0.7 फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ।

अन्य प्रमुख बाजारों में उतार-चढ़ाव

ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 सूचकांक 0.3 फीसदी नीचे आया। हांगकांग का Hang Seng सूचकांक 1 फीसदी गिरा। इसके विपरीत, शंघाई कंपोजिट 0.3 फीसदी बढ़ा। यूरो स्टॉक्स 50 वायदा भी 0.3 फीसदी ऊपर रहा। यह वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख दर्शाता है।