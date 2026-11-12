वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति की सबसे ताकतवर कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के भीतर ऐतिहासिक नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सन हुआंग को पद से हटाने (Oust) की तैयारी में है। यह सनसनीखेज कदम उन गंभीर आरोपों के बाद उठाया जा रहा है, जिनमें हुआंग के संबंध एक ऐसी महिला के साथ होने का दावा किया गया है जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मान रही हैं।

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जानिए छह अहम सवाल और जवाब

1. एनवीडिया का बोर्ड जेन्सन हुआंग को हटाने की तैयारी क्यों कर रहा है?

द वॉल स्ट्रीट जर्नल और सीबीएस न्यूज द्वारा बुधवार को इस घटनाक्रम का खुलासा किए जाने के बाद आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में एनवीडिया के शेयरों में 8 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई। आइए, 6 जरूरी सवालों और उनके सीधे जवाबों में समझते हैं कि सिलिकॉन वैली की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शुमार एनवीडिया में अचानक यह भूचाल क्यों आया है।

मामले से जुड़े दो सूत्रों के अनुसार, एनवीडिया के निदेशक मंडल (Board of Directors) ने जेन्सन हुआंग को जल्द ही सीईओ पद से बाहर करने की योजना बनाई है। यह कदम उन आरोपों के चलते उठाया जा रहा है कि हुआंग के कथित तौर पर एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध (Extramarital affair) थे, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीन की खुफिया संपत्ति (Chinese asset) मानती हैं। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि इस पूरे मामले की जानकारी ट्रंप प्रशासन को दे दी गई है। सबसे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोर्ड की इस हलचल पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

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2. जेन्सन हुआंग पर लगे आरोपों की पृष्ठभूमि क्या है और उन्होंने क्या सफाई दी है?

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले हफ्ते खुलासा किया था कि हुआंग के करीबी संबंध एलिस हुआंग के साथ रहे हैं। एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित फर्म मेगास्पीड इंटरनेशनल (Megaspeed International) का नेतृत्व कर चुकी हैं, जिसने एनवीडिया से अरबों डॉलर के चिप्स और हार्डवेयर खरीदे थे।



3. इस खबर के सामने आते ही वॉल स्ट्रीट और शेयरों पर क्या असर पड़ा?

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि एलिस हुआंग (जिनका जेन्सन हुआंग से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है) को चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (Ministry of State Security) द्वारा भर्ती किया गया था।सप्ताहांत पर एनवीडिया कर्मचारियों को भेजे एक भावुक संदेश में जेन्सन हुआंग ने स्वीकार किया कि वे अपनी पत्नी के प्रति बेवफा रहे और उन्होंने अपने परिवार को आहत करने के लिए माफी मांगी, हालांकि उन्होंने मेमो में महिला का नाम नहीं लिखा था।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही बुधवार को आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में एनवीडिया के शेयर 8% से अधिक लुढ़क गए। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल एनवीडिया के लिए यह गिरावट पिछले कई दिनों से जारी बिकवाली (Sell-off) का ही विस्तार है। 1993 में हुआंग द्वारा स्थापित एनवीडिया आज दुनिया की प्रमुख एआई कंपनियों के लिए रीढ़ मानी जाने वाले अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर्स बनाती है। विश्लेषकों का मानना है कि हुआंग के अचानक हटने की खबरों ने निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह हिला दिया है।

4. एनवीडिया बोर्ड और अमेरिकी जांच एजेंसियों का आधिकारिक रुख क्या रहा है?

आंतरिक जांच: एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को कहा था कि उसने इस बात की स्वतंत्र जांच शुरू की है कि क्या सीईओ विदेशी खुफिया एजेंसी के निशाने पर थे। बोर्ड ने कहा कि उसे कंपनी के गोपनीय रहस्यों या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होने का कोई कारण नहीं मिला है।

एनवीडिया के बोर्ड ने रविवार को कहा था कि उसने इस बात की स्वतंत्र जांच शुरू की है कि क्या सीईओ विदेशी खुफिया एजेंसी के निशाने पर थे। बोर्ड ने कहा कि उसे कंपनी के गोपनीय रहस्यों या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होने का कोई कारण नहीं मिला है। कंपनी प्रवक्ता का बयान: प्रवक्ता जॉन रिज़ो ने कहा कि यदि कोई वास्तविक खतरा होता, तो अमेरिकी सरकार उन्हें पहले ही सूचित कर देती।

प्रवक्ता जॉन रिज़ो ने कहा कि यदि कोई वास्तविक खतरा होता, तो अमेरिकी सरकार उन्हें पहले ही सूचित कर देती। न्याय विभाग की जांच: दो कानून प्रवर्तन सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) संभावित रूप से उन्नत एआई चिप्स पर लगे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर मेगास्पीड की जांच कर रहा है। हालांकि, मेगास्पीड ने अवैध चिप ट्रांसफर में शामिल होने से इनकार किया है।

दो कानून प्रवर्तन सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) संभावित रूप से उन्नत एआई चिप्स पर लगे अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के उल्लंघन को लेकर मेगास्पीड की जांच कर रहा है। हालांकि, मेगास्पीड ने अवैध चिप ट्रांसफर में शामिल होने से इनकार किया है। शेयरधारकों का मुकदमा: इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को इस रिश्ते के बारे में समय पर जानकारी न देने के आरोप में कंपनी सिक्योरिटीज मुकदमे (Securities lawsuit) का भी सामना कर रही है।

5. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है?

जेन्सन हुआंग के ट्रंप प्रशासन के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं। पिछले साल के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप ने एनवीडिया को चीन में 'स्वीकृत ग्राहकों' को अपने उन्नत H200 कंप्यूटर चिप्स बेचने की अनुमति दी थी, जिसमें संघीय सरकार को चिप बिक्री पर 25% हिस्सा मिलना तय हुआ था (हालांकि इसमें अधिक उन्नत ब्लैकवेल या रुबिन सिस्टम शामिल नहीं थे)। हुआंग इस साल की शुरुआत में ट्रंप के साथ चीन यात्रा पर भी गए थे।



सोमवार को एक व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने जेन्सन हुआंग का बचाव करते हुए उन्हें "बेहद उच्च दर्जे का व्यक्ति" (Very high-quality person) करार दिया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हुआंग से फोन पर बात की थी और हुआंग ने उन्हें बताया कि उन्हें बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि संबंधित महिला एक जासूस थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि एफबीआई किसी अन्य पहलू से मामले को देख रही है और उन्हें लगता है कि हुआंग सुरक्षित रहेंगे।

6. चीन सरकार ने इन सभी आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

बीजिंग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह तथाकथित 'चीनी जासूसी की कहानी' पूरी तरह से निराधार है और यह केवल चीन की छवि खराब करने तथा उस पर कीचड़ उछालने (Slander and smear) की कोशिश है।



एनवीडिया के भीतर चल रहा यह संकट केवल एक कॉरपोरेट विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी शीतयुद्ध का सबसे संवेदनशील मोड़ बन चुका है। यदि बोर्ड जेन्सन हुआंग को हटाने का अंतिम निर्णय लेता है, तो यह 33 साल पुरानी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होगा। यह देखना अहम होगा कि अमेरिकी नियामकों की जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच एनवीडिया अपनी वैश्विक बाजार स्थिति और निवेशक साख को कैसे संभालती है।