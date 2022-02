{"_id":"620cb1cf03ee7f5b0017246f","slug":"multiple-tax-raids-at-premises-of-chinese-telecom-major-huawei-know-all-details-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"IT Raid: चीनी कंपनियों पर सरकार सख्त, 54 एप बैन करने के बाद इस टेलिकॉम कंपनी के ठिकानों पर छापा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

IT Raid: चीनी कंपनियों पर सरकार सख्त, 54 एप बैन करने के बाद इस टेलिकॉम कंपनी के ठिकानों पर छापा

सार IT Raids At Premises Of Huawei: चाइनीज कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्ती दिखा रही है। हाल ही में 54 चीनी एप पर बैन के बाद अब आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में चीनी टेलिकॉम कंपनी हुवावे के दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कंपनी के परिसरों पर छापे मारे। ये छापेमार कार्रवाई मंगलवार को की गई। एक रिपोर्ट में बुधवार को इसकी जानकारी साझा की गई है।



चाइनीज कंपनियों पर सरकार का रवैया सख्त होता जा रहा है। हाल ही में 54 चीनी एप पर बैन लगाने के बाद अब आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चीनी टेलिकॉम कंपनी हुवावे के कई कार्यालयों पर छापा मारा है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बुधवार को यह जानकारी साझा की गई है। इसमें कहा गया कि मंगलवार को दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में कंपनी के परिसरों पर छापे मारे गए।



अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त किए

रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग के अधिकारियों ने कंपनी, उसके भारतीय व्यापार और विदेशी लेन-देन के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच वित्तीय दस्तावेजों और कंपनी के बहीखाते खंगाले। सूत्रों के हवाले से इसमें कहा गया है कि आयकर टीम ने इन ठिकानों से कुछ दस्तावेजों को जब्त भी किया है। हालांकि, कंपनी टैक्स चोरी के आरोपों से खुद को पाक-साफ बताते हुए कहा कि भारत में उसका परिचालन पूरी तरह से कानून के तहत हो रहा है।



5जी सेवाओं की टेस्टिंग से बाहर हुवावे

कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि आयकर विभाग की टीम द्वारा हमारे विभिन्न कार्यालयों पर आने और कुछ कर्मचारियों से साथ पूछताछ करने के बारे में जानकारी मिली है। हुवावे को भरोसा है कि भारत में हमारा संचालन सभी कानूनों और विनियमों के अनुरूप हो रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने हुवावे को 5जी सेवाओं की टेस्टिंग से बाहर रखा है।