LIC IPO Assets Value: 463 अरब डॉलर आंकी गई एलआईसी की संपत्ति, पाकिस्तान समेत कई देशों की जीडीपी से ज्यादा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 06 Jan 2022 12:09 PM IST

देश की सबसे बडी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के आईपीओ लॉन्च से पहले उसकी संपत्ति 463 अरब डॉलर आंकी गई है। यानी एलआईसी की वैल्यू पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सकल लिखित प्रीमियम के मामले में एलआईसी वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर, जबकि कुल संपत्ति के मामले में यह 10वें स्थान पर है।



65 वर्षों से सेवाएं दे रहा एलआईसी

गौरतलब है कि एलआईसी 65 से अधिक वर्षों से भारत में जीवन बीमा प्रदान कर रहा है। आकलन के मुताबिक, भारीतय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की कुल संपत्ति देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बीमाकर्ता, एसबीआई लाइफ की संपत्ति से 16.3 गुना ज्यादा है। इस संबंध में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, एलआईसी 36.7 खरब एयूएम के साथ भारत में सबसे बड़ा परिसंपत्ति प्रबंधक है। इसका एयूएम स्टैंडअलोन आधार पर वित्त वर्ष 2011 के लिए भारत की जीडीपी के 18 फीसदी के बराबर था।



इन देशों की जीडीपी से ज्यादा वैल्यू

एलआईसी की संपत्ति पूरे भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग से 1.1 गुना अधिक है यानी 31.4 ट्रिलियन रुपये (31 मार्च, 2021 तक)। एलआईसी की संपत्ति मूल्य सोमालिया, मोजाम्बिक, दक्षिण सूडान, बुरुंडी, आदि जैसे देशों की तुलना में अधिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान की जीडीपी 280 अरब डॉलर, बांग्लादेश की 350 अरब डॉलर और श्रीलंका की जीडीपी 81 अरब डॉलर थी। यानी साफ है देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता की कुल वैल्यू पाकिस्तान समेत कई देशों की जीडीपी से आगे है।



एलआईसी आईपीओ को लेकर ये बड़ी अपडेट

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ को लेकर बड़ी अपडेट आई है। इसके मुताबिक, सरकार एलआईसी के आईपीओ की कीमत कुछ विश्लेषकों के अनुमान से ज्यादा कंजर्वेटिव रख सकती है। एलआईसी का आईपीओ मार्च तिमाही में आने की संभावना है। सरकार की एलआईसी में 100 फीसदी हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के अनुसार, इसकी वैल्यू लाख करोड़ रुपये में होगी, लेकिन यह एकल अंकों में होगी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज (16 लाख करोड़ रुपये) और टीसीएस (13.8 लाख करोड़ रुपये) जैसी कंपनियों से कम होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने के तीसरे सप्ताह में एलआईसी आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कर सकती है।



एसेट क्वालिटी में किया सुधार

प्रस्तावित आईपीओ से पहले सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी एसेट क्वालिटी में सुधार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक 4,51,303.30 करोड़ रुपये के कुल पोर्टफोलियो में से नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 35,129.89 करोड़ रुपये हैं। सब-स्टैंडर्ड एसेट्स 254.37 करोड़, जबकि डाउटफुल एसेट्स 20,369.17 करोड़ रुपये और लॉस एसेट्स 14,506.35 करोड़ रुपये हैं। इसमें कहा गया है कि नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स में इरडाई के अनुसार 34,934.97 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।