धनतेरस पर जूलर्स ने खोला ऑफर्स का पिटारा: मेकिंग चार्ज में 100% तक छूट; खरीदारी पर कार और स्कूटर जीतने का मौका

धनतेरस पर सोना खरीदना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि शुभता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है। यही वजह है कि धनतेरस के मौके पर बाजारों में गहनों की खरीदारी बढ़ जाती है। हालांकि, सोने की ऊंची कीमतों के बीच ग्राहक अब केवल डिजाइन ही नहीं, बल्कि गहनों की कुल लागत और मिलने वाली छूट पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसे देखते हुए जूलर्स कंपनियां भी आकर्षक पेशकश कर रही हैं।

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