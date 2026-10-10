ट्रेड डील: बदली परिस्थितियों में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर होगा अंतिम फैसला, क्या बोले पीयूष गोयल?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। फरवरी में दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की थी। गोयल ने कहा कि अब इसे मौजूदा हालात के अनुसार तय किया जाएगा।

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किन अन्य देशों से हो रही व्यापार वार्ता?

गोयल ने उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह बात कही। भारत अमेरिकी बाजारों में अपने उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम शुल्क चाहता है। मंत्री ने बदली हुई परिस्थितियों का विस्तार से जिक्र नहीं किया। हालांकि, अमेरिका में बदलते शुल्क परिदृश्य के कारण द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर आगे बातचीत हो रही है। गोयल ने इस महीने की शुरुआत में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर से मुलाकात की थी। दोनों ने व्यापार समझौते से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि कनाडा के साथ व्यापार समझौते की बातचीत तेज गति से आगे बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका के SACU समूह के साथ समझौते की बातचीत जल्द शुरू होगी।

गोयल ने बताया कि इजरायल, चिली, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) सहित कई क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते करने के इच्छुक हैं। मेक्सिको के साथ वार्ता अगले सप्ताह शुरू की जाएगी। यूके और कनाडा के व्यापार मंत्री भी अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे।

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राहुल गांधी पर क्यों बरसे गोयल?

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की। गोयल ने कहा कि यह आपत्तिजनक व्यवहार था और उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने इसे अराजकता का भाव बताया। इंडिया गुट के नेताओं ने शुक्रवार शाम राष्ट्रपति से मिलकर वोट चोरी के आरोप पर एक ज्ञापन सौंपा था।