आर्थिक मोर्चे पर आशा की किरण: भारत में बढ़ रहे धनकुबेर, आईटी सेवा में नौकरी के अवसर बढ़े; पीएम की अपील क्या?

पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान की जंग, चार साल से अधिक समय से जारी रूस और यूक्रेन के संघर्ष समेत कई अन्य भू-राजनीतिक कारणों से वैश्विक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार ने इसे उत्साहवर्धक बताया है। इसी बीच नौकरी, टैक्स और यूपीआई से जुड़े कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद से भरा माना जा रहा है। रेटिंग फर्म जूलियस बेयर-ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक अमीर बढ़ रहे हैं। 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले अभी 19 हजार से ज्यादा हैं। 2031 तक 25 हजार से अधिक हो जाएंगे।

भारत के फैमिली ऑफिस के पास लगभग 70,000 करोड़ की संपत्ति है, जो तीन साल में बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये हो सकती है।

विज्ञापन ये अमीर परिवार स्टार्टअप, निजी कंपनियों, एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। यह पूंजी उत्पादन से लेकर रोजगार तक बढ़ाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

आईटी में नौकरियों की मांग 18 माह में सर्वाधिक

आईटी सेवा क्षेत्र में लंबे समय की सुस्ती के बाद सितंबर में नौकरियों की मांग 18 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल मांग में करीब 60% हिस्सेदारी वरिष्ठ और मझौले पदों की है।

एक्सफेनो के मुताबिक, आईटी सेवा क्षेत्र में प्रतिभावान कर्मियों की मांग सितंबर में बढ़कर 57,000 पदों पर पहुंच गई है, जो फरवरी 2025 के बाद सबसे उच्च स्तर है।

इसी के साथ आईटी क्षेत्र की कुल मांग भी 117,000 पदों तक पहुंच गई है, जो मार्च 2026 के 119,000 के करीब है।

जीएसटी संग्रह 14.8% बढ़कर दो लाख करोड़

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का अगस्त में कुल संग्रह सालाना आधार पर 14.8% बढ़कर लगभग दो लाख करोड़ रुपये हो गया। सकल जीएसटी राजस्व 1,99,853 करोड़ रुपये रहा।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कुल केंद्रीय जीएसटी संग्रह 38,413 व राज्य जीएसटी 46,316 करोड़ रहा। रिफंड 68% बढ़कर 31,795 करोड़।

घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.3% बढ़कर 1.37 लाख करोड़ से अधिक रहा। वहीं, आयात से राजस्व 29% बढ़त के साथ 62,604 करोड़ हो गया।

यूपीआई से 29.8 लाख करोड़ के हुए लेनदेन

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये अगस्त में 29.8 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। मई-जुलाई में रिकॉर्ड 29.9 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था।

अगस्त में यूपीआई से रिकॉर्ड 2,451 करोड़ लेनदेन हुए। जुलाई में यह 2,366 करोड़ और जून में 2,272 करोड़ था।

यूपीआई पर एजेंटिक पेमेंट: सरकार यूपीआई पर एजेंटिक पेमेंट यानी एआई एजेंट के जरिये भुगतान की तैयारी कर रही है। यह अगले हफ्ते ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लॉन्च होगा।

स्वदेशी पर जोर: पीएम मोदी बोले-विदेश यात्रा, सोना खरीदने से बचें

वैश्विक संकट में भी देश की विकास दर 7.8% रहने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए देशवासियों को स्वदेशी का मंत्र दिया। पीएम ने लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी न करने की फिर अपील की। यह भी कहा, विदेश यात्रा अगर घूमने-फिरने के लिए कर रहे हैं, तो नहीं करनी चाहिए। अगर विदेश में शादी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वेड इन इंडिया व वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाएं। एससीओ सम्मेलन में बिश्केक पहुंचे मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में जीडीपी वृदि्धदर को देशवासियों की इच्छाशक्ति का नतीजा बताया।







कुछ लोग झूठी बातें दोहरा रहे

पीएम ने कहा, एक तरफ युद्ध की खबरें आ रही हैं। पूरी दुनिया संकटों से जूझ रही है। आपूर्ति शृंखलाएं बुरी तरह बाधित हैं। 2020 में कोविड से अब तक कहीं स्थिरता नहीं है। फिर भी भारत तेजी से बढ़ रहा। देश में कुछ लोग निराशावाद के गर्त में फंसे हैं, झूठी बातों को दोहरा रहे हैं, निराशा फैला रहे हैं। स्वदेशी व आत्मनिर्भरता से ही आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर युवाओं को विकसित भारत सौंपेंगे।