अब विदेशों से कम दालें मंगा रहा भारत: आयात 31% घटा और निर्यात भी बढ़ा; आखिर कैसे बदली तस्वीर?

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दालों के आयात और निर्यात में कितना बदलाव आया?

दालों के आयात में गिरावट के साथ इनके निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में भारत ने 46,427.60 करोड़ रुपये की दालों का आयात किया था। 2025-26 में यह घटकर 31,793.59 करोड़ रुपये रह गया। वहीं, दालों का निर्यात 13.4 प्रतिशत बढ़ा। इसका मूल्य 2024-25 के 855 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 969.53 मिलियन डॉलर हो गया। इस दौरान कुल 10.01 लाख टन दालों का निर्यात किया गया। भारत से दालों के प्रमुख खरीदार देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, अमेरिका और श्रीलंका शामिल हैं।

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भारत में दालों का उत्पादन बढ़ने के साथ इनके आयात में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार के आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2025-26 में देश में दालों का कुल उत्पादन बढ़कर 274.09 लाख टन पहुंच गया। इससे पिछले साल यानी 2024-25 में यह 256.83 लाख टन था। सरकार की ओर से रविवार को जारी आधिकारिक तथ्यों के मुताबिक, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का असर अब दिखाई देने लगा है। इस दौरान दालों के आयात का मूल्य भी 31.52 प्रतिशत घट गया।