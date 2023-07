G20: 2030 तक 50% गैर जीवाश्म आधारित ईंधन का उत्पादन लक्ष्य, जी-20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी

Follow Us

गोवा में जी 20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से हरित विकास और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जाने वाले बड़े प्रयासों की चर्चा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हम अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।

My remarks at the G20 Energy Ministers' Meeting. https://t.co/jDDzummP4Z