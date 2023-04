India-UK: भारत व ब्रिटेन के बीच विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझौता, जानें क्या बोले मंत्री जितेंद्र सिंह

भारत और ब्रिटेन ने कल लंदन में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री जॉर्ज फ्रीमैन के बीच एक बैठक के बाद विज्ञान और नवाचार पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

