HAL: राजीव चंद्रशेखर बोले- जिस एचएएल को राहुल गांधी ने बीमार कहा, वह 1.35 लाख करोड़ रुपये की कंपनी बनी

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएएल की खूबियां बताते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "कुछ साल पहले राहुल गांधी ने एचएएल की आलोचना की थी और सरकार पर कटाक्ष करने और लोगों को विचलित करने और गुमराह करने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि एचएएल एक ऐसी कंपनी है जो बीमार होने जा रही है।"

#WATCH | Delhi: Union Minister Rajeev Chandrasekhar says, "Rahul Gandhi, a few years ago had criticized HAL and in his usual way of trying to take potshots at the govt and use lies to distract and mislead people, he said HAL is a company that is going to go sick. It is important… pic.twitter.com/sx2Pst5rIo