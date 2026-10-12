फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Gold Silver Price Gold Price Today Silver Price Today Sone Chandi ka Bhav

सर्राफा बाजार: सोना 1,400 रुपये और चांदी 2,000 रुपये सस्ती; मजबूत रुपये का असर, जानिए क्या भाव

Mon, 12 Oct 2026 07:00 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 12 Oct 2026 07:00 PM IST
सार

राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 1,400 रुपये गिरकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। मजबूत रुपये और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के कारण घरेलू सर्राफा दरों पर दबाव पड़ा। चांदी भी 2,000 रुपये सस्ती हुई। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 

विज्ञापन
Gold Silver Price Gold Price Today Silver Price Today Sone Chandi ka Bhav
सोने-चांदी का भाव - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोने की कीमतों में 1,400 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरकर 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शुक्रवार को 99.9 फीसदी शुद्ध धातु 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

विज्ञापन


अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, चांदी की कीमतों में भी 2,000 रुपये की कमी आई। सभी करों सहित यह 2,26,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले बंद भाव 2,28,500 रुपये प्रति किलोग्राम था। भारतीय रुपया 96 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.75 पर बंद हुआ। यह छह महीने से अधिक समय में रुपये की सबसे तेज एक दिवसीय वृद्धि थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू इकाई को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए थे।

विज्ञापन

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक- कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने बताया कि कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण घरेलू बाजार में सोने की कीमतें कम हुईं। मजबूत भारतीय रुपये ने कीमती धातुओं की कीमतों पर और दबाव डाला। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 17.36 डॉलर (0.41 फीसदी) गिरकर 4,176.88 डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी मामूली गिरावट के साथ 60.66 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। घरेलू सोने की खरीद सुस्त रही क्योंकि कीमतें फिर से बढ़ी थीं। चीन में मांग छुट्टियों के कारण कम हुए व्यापारिक अवधि के बाद सुधरने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रुपये की मजबूती का क्या असर हुआ?

रुपये की मजबूती ने सोने के आयात को सस्ता कर दिया। इससे घरेलू बाजार में सोने की मांग प्रभावित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप ने रुपये को सहारा दिया। केंद्रीय बैंक ने सप्ताहांत में कई कदम उठाए थे। इन उपायों का उद्देश्य घरेलू मुद्रा को मजबूत करना था। यह रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत करने में सहायक रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति है?

ब्रोकरेज मंच लेमन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि कच्चे तेल की नरम कीमतों के बावजूद सोना वैश्विक बाजारों में 4,179 डॉलर प्रति औंस के आसपास निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी डॉलर सूचकांक 18 महीने के उच्च स्तर के करीब रहा, जिसने कीमती धातुओं में तेजी की संभावना को सीमित किया। कच्चे तेल की कीमतें भी गिरीं, क्योंकि रूसी ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि की उम्मीदों ने तत्काल आपूर्ति चिंताओं को कम किया। हालांकि, पश्चिम एशिया में नए सिरे से तनाव और क्षेत्रीय शिपिंग के लिए जोखिमों ने तेल दरों में अस्थिरता को बढ़ावा दिया। 



जियोटस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम सुब्बुराज के अनुसार, सोने का अल्पकालिक दृष्टिकोण मजबूत है, जबकि चांदी की धीमी बढ़त के लिए अधिक सावधानी की आवश्यकता है। निवेशक डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल, रुपये और आगामी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर नजर रखेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed