फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Finance Minister Sitharaman's Singapore Visit: Boosting Bilateral Ties and Investments

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सिंगापुर यात्रा: भारत-सिंगापुर संबंध होंगे और मजबूत? जानें क्या अपडेट

Fri, 09 Oct 2026 08:30 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 09 Oct 2026 08:30 PM IST
सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक आर्थिक विकास और निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत है।

विज्ञापन
Finance Minister Sitharaman's Singapore Visit: Boosting Bilateral Ties and Investments
सिंगापुर यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति थारमन शनमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह बैठक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर थी।

विज्ञापन


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9 से 11 अक्तूबर तक सिंगापुर की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों से भारत और सिंगापुर के बीच व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

विज्ञापन

किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने वैश्विक आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही, जारी ऊर्जा संकट से निपटने के तरीकों पर भी बात हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक्स पर बताया कि उनकी वित्त मंत्री के साथ अच्छी बातचीत हुई। वित्त मंत्री ने भारत में हो रहे नए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सिंगापुर के नेताओं को भारत में निवेश और सहयोग के नए अवसरों से भी अवगत कराया।

विज्ञापन
विज्ञापन

सिंगापुर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल 2000 से मार्च 2026 तक भारत में सिंगापुर से कुल 194.68 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। यह आंकड़ा दोनों देशों के मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। सिंगापुर के संस्थागत निवेशक, जिनमें जीआईसी और टेमासेक शामिल हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निवेश रखते हैं। इन निवेशकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई है। ये निवेश भारत के दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं में सिंगापुर की गहरी रुचि दर्शाते हैं।

इस यात्रा का क्या उद्देश्य है?

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करना भी इसका लक्ष्य है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक में विचारों का आदान-प्रदान हुआ। विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि सिंगापुर की कंपनियों के लिए भारत के दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं में भाग लेने के कई अवसर हैं। उन्होंने वित्त मंत्री की सिंगापुर यात्रा के सफल होने की कामना की। यह यात्रा भविष्य में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और गति देगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed