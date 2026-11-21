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विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में जोरदार वापसी की है। नवंबर में अब तक उनका कुल निवेश 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर 1.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो किसी एक महीने में आया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब एआई से जुड़े शेयरों में वैश्विक स्तर पर बिकवाली हो रही है, कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं और लार्ज-कैप कंपनियों के शेयर आकर्षक मूल्यांकन पर मिल रहे हैं।