एक्सप्लेनर: विदेशी निवेशक क्यों कर रहे आक्रामक खरीदारी? नवंबर में कुल निवेश रिकॉर्ड ₹1.22 लाख करोड़ तक पहुंचा
बोनस डेस्क Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Nov 2026 06:15 AM IST
सार
विदेशी निवेशकों ने नवंबर में भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड वापसी करते हुए 20 नवंबर तक 1.22 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। भू-राजनीतिक तनाव में कमी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, रुपये में मजबूती और आकर्षक शेयर मूल्यांकन ने निवेश बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
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विस्तार
विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में जोरदार वापसी की है। नवंबर में अब तक उनका कुल निवेश 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर 1.22 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो किसी एक महीने में आया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब एआई से जुड़े शेयरों में वैश्विक स्तर पर बिकवाली हो रही है, कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं और लार्ज-कैप कंपनियों के शेयर आकर्षक मूल्यांकन पर मिल रहे हैं।
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क्या कहते हैं आंकड़े?
एसएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, यह भारी निवेश तब आया है जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्तूबर में 34,843 करोड़ रुपये और सितंबर में 35,861 करोड़ रुपये की निकासी की थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2 से 20 नवंबर के बीच एफपीआई ने भारतीय इक्विटी में 1.22 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।
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तेज खरीदारी की वजह क्या?
यह खरीदारी भू-राजनीतिक तनाव कम होने, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक धारणा में सुधार के साथ हुई है, जिससे भारत के आयात बिल, चालू खाता घाटे और महंगाई को लेकर चिंताएं कम करने में मदद मिली है। इस बीच, वैश्विक एआई और सेमीकंडक्टर शेयरों में आई गिरावट ने भी कुछ विदेशी फंडों को मुनाफावसूली करने और भारत जैसे बाजारों में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
विदेशी प्रवाह को बढ़ाने वाले कारक
विदेशी निवेशक कहां कर रहे हैं निवेश?
नवंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी खरीदारी का सबसे बड़ा हिस्सा वित्तीय सेवाओं ने आकर्षित किया। एफपीआई ने 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इस सेक्टर में 43,102 करोड़ रुपये का निवेश किया। टेली कम्युनिकेशंस को 7,570 करोड़ रुपये, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स को 7,551 करोड़ रुपये तथा कंज्यूमर सर्विसेज को 6,519 करोड़ रुपये मिले। सूचना प्रौद्योगिकी ने 5,080 करोड़ रुपये आकर्षित किए। सभी सेक्टरों में कुल शुद्ध इक्विटी निवेश 84,291 करोड़ रुपये रहा।
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क्या विदेशी निवेशकों की खरीदारी टिकाऊ है?
हालांकि, विदेशी पूंजी की वापसी एक सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि खरीदारी इसी रफ्तार से जारी रहेगी। हाल की कुछ खरीदारी घरेलू शेयरों में सुधार के बाद बेहतर धारणा और आकर्षक वैल्यूएशन से प्रेरित हो सकती है।
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क्या कहते हैं आंकड़े?
एसएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, यह भारी निवेश तब आया है जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्तूबर में 34,843 करोड़ रुपये और सितंबर में 35,861 करोड़ रुपये की निकासी की थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2 से 20 नवंबर के बीच एफपीआई ने भारतीय इक्विटी में 1.22 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।
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तेज खरीदारी की वजह क्या?
यह खरीदारी भू-राजनीतिक तनाव कम होने, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक धारणा में सुधार के साथ हुई है, जिससे भारत के आयात बिल, चालू खाता घाटे और महंगाई को लेकर चिंताएं कम करने में मदद मिली है। इस बीच, वैश्विक एआई और सेमीकंडक्टर शेयरों में आई गिरावट ने भी कुछ विदेशी फंडों को मुनाफावसूली करने और भारत जैसे बाजारों में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया है।
- विदेशी पूंजी की यह वापसी भारतीय शेयरों से बड़ी मात्रा में हुई निकासी के बाद आई है। जेफरीज के अनुसार, सितंबर 2024 से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने कुल 61 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी दर्ज की थी। हालांकि, अक्तूबर के मध्य से विदेशी फंड शुद्ध खरीदार बने हुए हैं।
विदेशी प्रवाह को बढ़ाने वाले कारक
- वैश्विक स्तर पर एआई ट्रेड का कमजोर होना और भारत की ओर फंडों का सेक्टोरल रोटेशन।
- दूसरी तिमाही के नतीजों में दिखी शानदार आय वृद्धि।
- निफ्टी 50 की आय में 27% की वृद्धि हुई।
- विशेष रूप से लार्जकैप शेयरों में उचित वैल्यूएशन।
- अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती।
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।
विदेशी निवेशक कहां कर रहे हैं निवेश?
नवंबर के पहले पखवाड़े में विदेशी खरीदारी का सबसे बड़ा हिस्सा वित्तीय सेवाओं ने आकर्षित किया। एफपीआई ने 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच इस सेक्टर में 43,102 करोड़ रुपये का निवेश किया। टेली कम्युनिकेशंस को 7,570 करोड़ रुपये, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स को 7,551 करोड़ रुपये तथा कंज्यूमर सर्विसेज को 6,519 करोड़ रुपये मिले। सूचना प्रौद्योगिकी ने 5,080 करोड़ रुपये आकर्षित किए। सभी सेक्टरों में कुल शुद्ध इक्विटी निवेश 84,291 करोड़ रुपये रहा।
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क्या विदेशी निवेशकों की खरीदारी टिकाऊ है?
हालांकि, विदेशी पूंजी की वापसी एक सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि खरीदारी इसी रफ्तार से जारी रहेगी। हाल की कुछ खरीदारी घरेलू शेयरों में सुधार के बाद बेहतर धारणा और आकर्षक वैल्यूएशन से प्रेरित हो सकती है।