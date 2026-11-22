एंटी-ड्रोन गन की ऑनलाइन लिस्टिंग पर कार्रवाई: कंपनी को 10 लाख रुपये जुर्माना; सीसीपीए ने बताया भ्रामक विज्ञापन
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 22 Nov 2026 03:57 PM IST
सार
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इंडियामार्ट पर एंटी-ड्रोन गन की लिस्टिंग और विज्ञापन करने के मामले में एयरवन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने उत्पाद को निष्क्रिय मॉडल बताया था, लेकिन प्राधिकरण ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया।
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विस्तार
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एयरवन रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडियामार्ट पर "एंटी-ड्रोन गन VKSP03-PRO" को सूचीबद्ध करने और विज्ञापन देने के लिए लगाया गया है। कंपनी ने अनिवार्य प्रकटीकरण और नियामक अनुमतियों के बिना यह कार्य किया था। सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथा बताया है।
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सीसीपीए के मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कंपनी को दोषी ठहराया। प्राधिकरण ने पाया कि पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं, 8,30,000 रुपये की कीमत और 'स्टॉक में' संकेतक के साथ सक्रिय वाणिज्यिक लिस्टिंग से बिक्री का इरादा स्पष्ट था। कंपनी ने दावा किया था कि उत्पाद एक "गैर-सक्रिय/निष्क्रिय प्रतिकृति" है। सीसीपीए ने इस दावे को खारिज कर दिया, इसे कारण बताओ नोटिस के बाद किया गया एक "कोरा दावा" बताया। नियामक ने यह भी कहा कि कंपनी के अपने संस्करण "एक-दूसरे के साथ सुसंगत नहीं" थे। सीसीपीए ने कंपनी की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि "एंटी-ड्रोन गन", "इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण" और "ड्रोन को निष्क्रिय करना" जैसे शब्दों का उपयोग केवल मॉडल के "सौंदर्य डिजाइन" को व्यक्त करने के लिए किया गया था। नियामक ने स्पष्ट किया कि वास्तविक बिक्री हुई हो या उत्पाद को बाद में निष्क्रिय डमी बताया गया हो, इससे विज्ञापनदाता का दोष कम नहीं होता। कैबिनेट सचिवालय के जैमर दिशानिर्देशों और दूरसंचार कानूनों के तहत प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण का विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथा है।
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भविष्य के विज्ञापनों के लिए निर्देश
कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह भविष्य के सभी विज्ञापनों और लिस्टिंग को अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। उसे ऐसे उपकरणों की परिचालन क्षमताओं, उपलब्धता या वैध उपयोग पर कोई झूठे या भ्रामक दावे नहीं करने होंगे। कंपनी को आदेश के 15 दिन के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। एयरवन रोबोटिक्स मार्च 2026 में निगमित हुई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है।
कंपनी का कारोबार और उत्पाद
एयरवन रोबोटिक्स मशीनरी और उपकरण के विनिर्माण और थोक व्यापार में संलग्न है। यह इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी रडार उपकरण, जीपीएस उपकरण और खोज, पता लगाने व नेविगेशन उपकरण का विनिर्माण करती है। एंटी-ड्रोन गन वायरलेस ट्रांसमिटिंग या जैमिंग उपकरण होते हैं। ये लाइसेंस प्राप्त जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हस्तक्षेप करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
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प्रतिबंधित उपकरण और नियामक परामर्श
एंटी-ड्रोन गन विभिन्न कानूनों के तहत विनियमित प्रतिबंधित रेडियो संचार उपकरण की श्रेणी में आते हैं। सीसीपीए ने 29 अप्रैल, 2022 को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की अवैध सुविधा और बिक्री पर एक परामर्श जारी किया था। यह परामर्श ऐसे प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री को रोकने के लिए था। प्राधिकरण ऐसे मामलों में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियां नियमों का पालन करें और भ्रामक जानकारी न दें।
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सीसीपीए के मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कंपनी को दोषी ठहराया। प्राधिकरण ने पाया कि पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं, 8,30,000 रुपये की कीमत और 'स्टॉक में' संकेतक के साथ सक्रिय वाणिज्यिक लिस्टिंग से बिक्री का इरादा स्पष्ट था। कंपनी ने दावा किया था कि उत्पाद एक "गैर-सक्रिय/निष्क्रिय प्रतिकृति" है। सीसीपीए ने इस दावे को खारिज कर दिया, इसे कारण बताओ नोटिस के बाद किया गया एक "कोरा दावा" बताया। नियामक ने यह भी कहा कि कंपनी के अपने संस्करण "एक-दूसरे के साथ सुसंगत नहीं" थे। सीसीपीए ने कंपनी की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि "एंटी-ड्रोन गन", "इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण" और "ड्रोन को निष्क्रिय करना" जैसे शब्दों का उपयोग केवल मॉडल के "सौंदर्य डिजाइन" को व्यक्त करने के लिए किया गया था। नियामक ने स्पष्ट किया कि वास्तविक बिक्री हुई हो या उत्पाद को बाद में निष्क्रिय डमी बताया गया हो, इससे विज्ञापनदाता का दोष कम नहीं होता। कैबिनेट सचिवालय के जैमर दिशानिर्देशों और दूरसंचार कानूनों के तहत प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण का विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथा है।
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भविष्य के विज्ञापनों के लिए निर्देश
कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह भविष्य के सभी विज्ञापनों और लिस्टिंग को अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। उसे ऐसे उपकरणों की परिचालन क्षमताओं, उपलब्धता या वैध उपयोग पर कोई झूठे या भ्रामक दावे नहीं करने होंगे। कंपनी को आदेश के 15 दिन के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। एयरवन रोबोटिक्स मार्च 2026 में निगमित हुई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित है।
कंपनी का कारोबार और उत्पाद
एयरवन रोबोटिक्स मशीनरी और उपकरण के विनिर्माण और थोक व्यापार में संलग्न है। यह इंजीनियरिंग और तकनीकी परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी रडार उपकरण, जीपीएस उपकरण और खोज, पता लगाने व नेविगेशन उपकरण का विनिर्माण करती है। एंटी-ड्रोन गन वायरलेस ट्रांसमिटिंग या जैमिंग उपकरण होते हैं। ये लाइसेंस प्राप्त जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हस्तक्षेप करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
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प्रतिबंधित उपकरण और नियामक परामर्श
एंटी-ड्रोन गन विभिन्न कानूनों के तहत विनियमित प्रतिबंधित रेडियो संचार उपकरण की श्रेणी में आते हैं। सीसीपीए ने 29 अप्रैल, 2022 को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की अवैध सुविधा और बिक्री पर एक परामर्श जारी किया था। यह परामर्श ऐसे प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री को रोकने के लिए था। प्राधिकरण ऐसे मामलों में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है। यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियां नियमों का पालन करें और भ्रामक जानकारी न दें।