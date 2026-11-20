टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में नेतृत्व को लेकर खींचतान एक बार फिर सामने आई है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने शुक्रवार को टाटा संस को पत्र लिखकर 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है। उन्होंने एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति से जुड़े मामले में वेणु श्रीनिवासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

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नोएल टाटा ने टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बोर्ड सदस्य के तौर पर 17 सितंबर की बोर्ड बैठक और बोर्ड की नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी (NRC) की बैठक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की है।सूत्रों के अनुसार, एनआरसी की बैठक 3 सितंबर को हुई थी। इसमें एन चंद्रशेखरन से अपने उस फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा गया था, जिसमें उन्होंने टाटा संस के चेयरमैन पद पर फिर से नियुक्ति की दौड़ से खुद को अलग रखने का फैसला किया था।नोएल टाटा ने पत्र में कहा है कि टाटा ट्रस्ट्स की ओर से टाटा संस के बोर्ड में नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन को चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति से जुड़े मामले में खुद को अलग कर लेना चाहिए था। उनका तर्क है कि इस मामले में हितों का टकराव हो सकता है।सूत्रों के मुताबिक, पत्र में श्रीनिवासन की अध्यक्षता वाली कंपनी और चंद्रशेखरन के बेटे की कंपनी के बीच कारोबारी संबंधों का भी जिक्र किया गया है। मीडिया रिपोर्टों में चंद्रशेखरन के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित हन्नो वेयरहाउसिंग और टीवीएस समूह के बीच कारोबारी लेनदेन की बात सामने आई थी। हालांकि, टाटा संस पहले ही इस मामले में हितों के टकराव के आरोपों को खारिज कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि संबंधित जानकारियों का उचित तरीके से खुलासा किया गया था।सूत्रों के अनुसार, टाटा संस ने इसी महीने की शुरुआत में नोएल टाटा को बैठक की रिकॉर्डिंग देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शुक्रवार शाम उन्होंने दोबारा पत्र भेजा। यह पत्र टाटा ट्रस्ट्स की दो बैठकों के कुछ घंटे बाद भेजा गया। इन बैठकों में 250 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान देने के फैसले किए गए।सूत्रों के मुताबिक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की बैठकों में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। एजेंडे से बाहर के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह, जो नोएल टाटा के रुख से अलग पक्ष में बताए जा रहे हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। अब टाटा संस के बोर्ड की अगली बैठक 26 नवंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में इस बैठक पर भी सबकी नजर रहेगी।