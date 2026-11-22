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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने नागरिकों से सोने की खरीद कम करने की अपनी पिछली अपील के लिए आभार व्यक्त किया है। सीटीआई ने कहा कि इस सलाह ने लाखों जौहरियों, व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचाया है। यह पत्र 22 नवंबर को लिखा गया था।