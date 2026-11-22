'लाखों कारोबारियों की रकम डूबने से बची': सोने की कीमत घटी, सीटीआई ने पीएम मोदी को लिखा धन्यवाद पत्र; क्या कहा?
एएनआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 22 Nov 2026 11:13 AM IST
सार
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सोना खरीदने से बचने की अपील के लिए धन्यवाद दिया। संगठन का दावा है कि सोने की कीमत 1.90 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलो होने से कारोबारियों को 65 लाख रुपये प्रति किलो के संभावित नुकसान से बचाया गया।
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विस्तार
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने नागरिकों से सोने की खरीद कम करने की अपनी पिछली अपील के लिए आभार व्यक्त किया है। सीटीआई ने कहा कि इस सलाह ने लाखों जौहरियों, व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान से बचाया है। यह पत्र 22 नवंबर को लिखा गया था।
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सीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह को पहले आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट के बाद इसने व्यापारियों को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाया। पत्र में कहा गया कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी, तब सोने का भाव 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम था। अब यह गिरकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, जिससे 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।
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व्यापारियों को भारी नुकसान से बचाव
सीटीआई ने बताया कि यदि व्यापारियों ने उस समय सोना खरीदा होता, तो उन्हें 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का नुकसान होता। देश भर में लाखों जौहरी कई महीनों का स्टॉक रखते हैं। यदि उन्होंने पहले के भाव पर स्टॉक खरीदा होता, तो उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान होता। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सोने का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी भी संभावित नुकसान से बचे हैं। सीटीआई के समूहों में लगातार संदेश आ रहे हैं कि 'मोदी जी ने हमें बचाया है'। संगठन ने प्रधानमंत्री से सोने और चांदी जैसे संवेदनशील बाजारों पर समय पर मार्गदर्शन जारी रखने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री की अपील और उसका प्रभाव
सीटीआई ने दावा किया कि जिन जौहरियों और व्यापारियों ने पहले प्रधानमंत्री की सलाह का विरोध किया था, वे अब इसे लाभकारी मान रहे हैं। संगठन ने कहा कि सोने की कीमतों में गिरावट से आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। चल रहे शादी के मौसम में परिवार कम दरों पर सोना खरीद पा रहे हैं। इस शादी के मौसम में 52 लाख शादियां होने वाली हैं। सीटीआई ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि लाखों परिवारों की मेहनत की पूंजी बचाई है'।
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पिछली अपीलें और विपक्षी प्रतिक्रिया
यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने नागरिकों से एक साल तक अनावश्यक सोने की खरीद से बचने की अपनी अपील को याद किया। मोदी ने कहा कि लोगों ने उनकी सलाह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक समय का भोजन छोड़ने की अपील से इसकी तुलना की। मोदी ने कहा कि देश ने उनकी अपील पर भी ऐसी ही भावना दिखाई। इससे पहले, 10 मई, 2026 को सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री ने सात अपीलें की थीं। इनमें विदेशी मुद्रा बचाने और आयात पर निर्भरता कम करने के सुझाव थे। हालांकि, अरविंद केजरीवाल, पवन खेड़ा और कार्ति चिदंबरम जैसे विपक्षी नेताओं ने इन अपीलों पर सवाल उठाए थे।
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सीटीआई के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह को पहले आलोचना का सामना करना पड़ा था। लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट के बाद इसने व्यापारियों को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाया। पत्र में कहा गया कि जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी, तब सोने का भाव 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम था। अब यह गिरकर 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है, जिससे 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।
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व्यापारियों को भारी नुकसान से बचाव
सीटीआई ने बताया कि यदि व्यापारियों ने उस समय सोना खरीदा होता, तो उन्हें 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का नुकसान होता। देश भर में लाखों जौहरी कई महीनों का स्टॉक रखते हैं। यदि उन्होंने पहले के भाव पर स्टॉक खरीदा होता, तो उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान होता। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सोने का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी भी संभावित नुकसान से बचे हैं। सीटीआई के समूहों में लगातार संदेश आ रहे हैं कि 'मोदी जी ने हमें बचाया है'। संगठन ने प्रधानमंत्री से सोने और चांदी जैसे संवेदनशील बाजारों पर समय पर मार्गदर्शन जारी रखने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री की अपील और उसका प्रभाव
सीटीआई ने दावा किया कि जिन जौहरियों और व्यापारियों ने पहले प्रधानमंत्री की सलाह का विरोध किया था, वे अब इसे लाभकारी मान रहे हैं। संगठन ने कहा कि सोने की कीमतों में गिरावट से आम उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। चल रहे शादी के मौसम में परिवार कम दरों पर सोना खरीद पा रहे हैं। इस शादी के मौसम में 52 लाख शादियां होने वाली हैं। सीटीआई ने कहा, 'प्रधानमंत्री जी, आपने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि लाखों परिवारों की मेहनत की पूंजी बचाई है'।
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पिछली अपीलें और विपक्षी प्रतिक्रिया
यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के एक दिन बाद आया है। उन्होंने नागरिकों से एक साल तक अनावश्यक सोने की खरीद से बचने की अपनी अपील को याद किया। मोदी ने कहा कि लोगों ने उनकी सलाह पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की एक समय का भोजन छोड़ने की अपील से इसकी तुलना की। मोदी ने कहा कि देश ने उनकी अपील पर भी ऐसी ही भावना दिखाई। इससे पहले, 10 मई, 2026 को सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री ने सात अपीलें की थीं। इनमें विदेशी मुद्रा बचाने और आयात पर निर्भरता कम करने के सुझाव थे। हालांकि, अरविंद केजरीवाल, पवन खेड़ा और कार्ति चिदंबरम जैसे विपक्षी नेताओं ने इन अपीलों पर सवाल उठाए थे।