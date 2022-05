{"_id":"628d45c7d12fff22db5a80f9","slug":"customers-have-made-purchases-worth-rs-1-07-lakh-crore-through-credit-cards","type":"story","status":"publish","title_hn":"Credit Card : क्रेडिट कार्ड से मार्च में 1.07 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी, 343 करोड़ रुपये की नकदी निकाली","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 25 May 2022 02:23 AM IST