ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक: आईएमएफ व वर्ल्ड बैंक के मुकाबले कितना कारगर एनडीबी? जानिए भारत से क्या कनेक्शन

भारत में एनडीबी का 10 अरब डॉलर कहां-कहां लगा है और इसका जमीनी असर क्या है?

एनडीबी के वैश्विक पोर्टफोलियो में भारत सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है। एनडीबी के आधिकारिक आंकड़ों और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बैंक के कुल स्वीकृत ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 27.5 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत को मिला है, जो किसी भी सदस्य देश में सबसे अधिक है। भारत में एनडीबी ने अब तक 28 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए लगभग 10 अरब डॉलर (USD 10 Billion) के कर्ज को मंजूरी दी है। इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग भारत के शहरी, ग्रामीण, परिवहन और सामाजिक ढांचे को आधुनिक बनाने में किया गया है:



1. शहरी परिवहन व आधुनिक मेट्रो नेटवर्क

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत): दिल्ली-एनसीआर में भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना में एनडीबी ने बड़े पैमाने पर फंडिंग की है, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों के लिए तीव्र और प्रदूषण-मुक्त आवाजाही संभव हो रही है।

दिल्ली-एनसीआर में भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना में एनडीबी ने बड़े पैमाने पर फंडिंग की है, जिससे रोजाना लाखों यात्रियों के लिए तीव्र और प्रदूषण-मुक्त आवाजाही संभव हो रही है। मेट्रो रेल परियोजनाएं: चेन्नई मेट्रो चरण-2, इंदौर मेट्रो रेल परियोजना और मुंबई मेट्रो के बुनियादी ढांचे के विस्तार में एनडीबी के कर्ज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. सड़कें, पुल और ग्रामीण कनेक्टिविटी

भारत के विभिन्न राज्यों- विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों- में हजारों किलोमीटर लंबी ग्रामीण और राज्य स्तरीय सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए एनडीबी ने वित्तीय मदद दी है, जिससे दूरदराज के क्षेत्र मुख्यधारा से जुड़ सके हैं।



3. स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण

भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन (जैसे राजस्थान के अमृत शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाएं) में एनडीबी की पूंजी लगी है। एनडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से भारत में हजारों मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई है।



4. आपातकालीन सहायता और स्वास्थ्य ढांचा

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान, एनडीबी ने 'फास्ट-ट्रैक इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम' के तहत भारत को अरब डॉलर की त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस राशि का उपयोग गरीब व वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लॉकडाउन के बाद आर्थिक रिकवरी को गति देने में किया गया।



हाल ही में अप्रैल 2025 में, मुंबई में एनडीबी और भारत के शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान नेबफिड (NaBFID- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बीच एक रणनीतिक समझौता (एमओयू) हुआ है। इस समझौते के तहत भारत में नए ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए मिलकर फंडिंग करने का रोडमैप तैयार किया गया है।