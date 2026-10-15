फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   CTI Urges Amit Shah to Ban Protests in Delhi Until Diwali

चेंबर: सीटीआई ने गृह मंत्री अमित शाह से की अपील, कहा-दिल्ली में दिवाली तक प्रदर्शनों पर लगे रोक

Thu, 15 Oct 2026 04:51 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 15 Oct 2026 04:51 PM IST
सार

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिवाली तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की है। सीटीआई ने कहा कि हाल के प्रदर्शनों से दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और आगामी मार्च से व्यापार प्रभावित होगा।

विज्ञापन
CTI Urges Amit Shah to Ban Protests in Delhi Until Diwali
सीटीआई की अमित शाह से अपील। - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिवाली तक दिल्ली में सभी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। सीटीआई ने चेतावनी दी है कि आगामी मार्च से त्योहारी सीजन बाधित हो सकता है। इससे व्यापार को भारी नुकसान होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

विज्ञापन


सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि सीटीआई ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में दिवाली और नवदुर्गा के पीक सीजन को देखते हुए दिल्ली में किसी भी धरने या विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने की मांग की गई है। हाल के प्रदर्शनों से अनुमानित दो हजार करोड़ रुपये की हानि हुई है। सीटीआई ने आगामी सीजेपी मार्च पर भी चिंता व्यक्त की है।
विज्ञापन


क्या आगामी प्रदर्शन व्यापार को प्रभावित करेंगे?

सीटीआई को जानकारी मिली है कि 16 अक्तूबर को कनॉट प्लेस में एक और मार्च आयोजित किया जा रहा है। यदि यह प्रदर्शन होता है, तो दिल्ली के व्यापार पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। गोयल ने 10 अक्तूबर को हुए प्रदर्शन का जिक्र किया। उस दिन दिल्ली में तालाबंदी जैसी स्थिति बन गई थी। ग्राहकों ने प्रदर्शन से तीन दिन पहले ही आना बंद कर दिया था। वे प्रदर्शन के बाद भी तीन दिनों तक बाजारों से दूर रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed