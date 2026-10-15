द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बंपर उछाल; सेंसेक्स 1,534 अंक चढ़ा, निफ्टी 23 हजार के करीब

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,533.72 अंक उछलकर 74,315.61 पर बंद हुआ। यह 2.10 फीसदी की शानदार वृद्धि थी। वहीं, निफ्टी भी 374.65 अंक बढ़कर 22,997.35 पर पहुंच गया। इसमें 1.66 फीसदी का उछाल आया। दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले टेकएम के शेयरों में पांच फीसदी की जोरदार वृद्धि देखी गई। इस तेजी ने निवेशकों में उत्साह भर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 95.04 (अस्थायी) पर पहुंच गया।

गुरुवार को भारतीय शेयरों में तेज वृद्धि ऑटो और आईटी शेयरों के नेतृत्व में हुई। हालांकि, अमेरिका में उपभोक्ता मूल्य महंगाई बढ़ने से फेडरल रिजर्व द्वारा इस वर्ष एक और दर वृद्धि की उम्मीदें बढ़ी हैं। यह वैश्विक स्तर पर निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना रहा, लेकिन भारतीय बाजार मजबूत दिखे। क्षेत्रीय प्रदर्शन मिलाजुला रहा।

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शेयर बाजार में आज क्यों आया उछाल?

आईटी शेयरों ने सबसे अधिक बढ़त हासिल की। निजी बैंकों और वित्तीय सेवाओं के शेयरों ने भी बाजार को समर्थन दिया। एफएमसीजी और सीमेंट शेयरों में भी तेजी देखी गई। स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शेयरों में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। दूसरी ओर, पीएसयू बैंकों और धातु शेयरों को सबसे अधिक बिकवाली का सामना करना पड़ा। मीडिया, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, रियल्टी और ऊर्जा शेयरों में भी गिरावट आई। यह सावधानीपूर्ण व्यापक बाजार धारणा के बीच चुनिंदा खरीदारी को दर्शाता है।

आज शेयर बाजार में तेजी के पीछे चार प्रमुख कारक रहे। पहला कारण आईटी शेयरों में लगातार वृद्धि रही, जिसने बाजार को मजबूती दी। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी सकारात्मक माहौल बनाया। तीसरा महत्वपूर्ण कारक रुपये की मजबूती रही, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। चौथा कारण सेंसेक्स की साप्ताहिक एक्सपायरी था, जिसने बाजार में हलचल पैदा की। इन कारकों ने भारतीय बाजार को ऊपर उठाने में मदद की।

वैश्विक बाजारों का क्या रहा हाल?

गुरुवार को वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा, लेकिन अधिकतर में गिरावट देखी गई। लंदन समय अनुसार सुबह 8:29 बजे तक स्टॉक्स यूरोप 600 में 0.4 फीसदी की गिरावट आई। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स भी 0.4 फीसदी नीचे रहे। नैस्डेक 100 फ्यूचर्स में 1.2 फीसदी की कमी आई। हालांकि, डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज औसत फ्यूचर्स में 0.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स 2.9 फीसदी गिरा और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में में 3.1 फीसदी की गिरावट आई।