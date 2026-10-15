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वृद्धि दर: भारत की जीडीपी कार्यप्रणाली को आईएमएफ का समर्थन, कहा- 'विकास का स्वागत'

Thu, 15 Oct 2026 12:55 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 15 Oct 2026 12:55 PM IST
सार

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की अद्यतन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना कार्यप्रणाली का समर्थन किया है। आईएमएफ ने इसे 'स्वागत योग्य कदम' बताया और कहा कि यह सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है।

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IMF Backs India's GDP Methodology, Calls it 'Welcome Development'
भारतीय अर्थव्यवस्था। - फोटो : amarujala

विस्तार
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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गुरुवार को भारत की अद्यतन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना कार्यप्रणाली का समर्थन किया। आईएमएफ ने कहा कि यह कार्यप्रणाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है। यह आईएमएफ की सलाह के पूरी तरह सुसंगत है।

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आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने इसे 'स्वागत योग्य कदम' बताया। उन्होंने बैंकॉक में पत्रकारों से कहा कि अद्यतन कार्यप्रणाली आईएमएफ के सांख्यिकी विभाग की सलाह से पूरी तरह मेल खाती है। श्रीनिवासन ने यह भी बताया कि भारत ने जीडीपी कार्यप्रणाली में संशोधनों को समझाने के लिए एक नोट जारी किया था। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अच्छे काम को सराहा।

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क्या आईएमएफ भारत की जीडीपी कार्यप्रणाली से सहमत है?

आईएमएफ के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि जीडीपी कार्यप्रणाली में संशोधन उनकी सलाह के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है, वह अच्छी कार्यप्रणालियों के सुसंगत है। श्रीनिवासन ने सुधार की गुंजाइश स्वीकार की, लेकिन एमओएसपीआई के प्रयासों की सराहना की। आईएमएफ के सांख्यिकी विभाग ने भी इस कार्यप्रणाली को समर्थन दिया है।

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ऊर्जा संकट और विनिमय दर पर भारत की प्रतिक्रिया कैसी रही?

आईएमएफ के अधिकारी ने कहा कि भारत ने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ ऊर्जा संकट का सामना किया। भारत ने इस संकट पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी कहा कि विनिमय दर पर दबाव को आर्थिक विफलता का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। विनिमय दर वैश्विक ब्याज दरों, निवेशक जोखिम लेने की प्रवृत्ति और तेल कीमतों का कार्य है। विनिमय दर पर दबाव का वृद्धि से वास्तविक अलगाव नहीं है।

जीडीपी आंकड़ों पर हालिया राजनीतिक विवाद क्या था?

पिछले महीने, जून तिमाही के लिए 7.8 फीसदी की उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पूर्व वित्त सचिव एस सी गर्ग ने इन आंकड़ों को चुनौती दी थी। गर्ग ने दावा किया कि पिछले वर्ष के आंकड़ों को कम करके जीडीपी आंकड़ों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया था। विपक्षी दलों ने गर्ग के दावों को भुनाया और सरकार के जीडीपी आंकड़ों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गर्ग के दृष्टिकोण को 'चुनिंदा आंकड़ों का उपयोग' बताया। उन्होंने कहा कि नवीनतम जीडीपी आंकड़े मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष को नए आधार के रूप में उपयोग करके संकलित किए गए थे। कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण पिछले वर्ष के तिमाही आंकड़ों में संशोधन हुए थे।

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