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वैश्विक व्यापार: देश के आयात और निर्यात के आंकड़ों में इजाफा, जानिए वाणिज्य सचिव ने क्या जानकारी दी

Thu, 15 Oct 2026 02:37 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 15 Oct 2026 02:37 PM IST
सार

भारत का निर्यात सितंबर में 23 फीसदी बढ़कर 44.4 अरब डॉलर हुआ। व्यापार घाटा 30.21 अरब डॉलर पर आ गया। अप्रैल-सितंबर अवधि में भी निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य सचिव ने वृद्धि की पुष्टि की। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। 
 

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India's exports up 23.04 pc to USD 44.4 bn in September: Commerce Secretary Rajesh Agarwal
आयात-निर्यात के आंकड़े - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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भारत का निर्यात सितंबर में 23.04 प्रतिशत बढ़कर 44.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यात बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही सितंबर में आयात का आंकड़ा भी बढ़ गया है। देश का आयात 8 प्रतिशत बढ़कर 74.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।

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देश के व्यापार घाटे पर क्या अपडेट?

भारत के निर्यात में सितंबर माह में 23 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़कर 44.4 अरब डॉलर हो गया है। इसी अवधि में देश का व्यापार घाटा भी घटकर 30.21 अरब डॉलर पर आ गया है।

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यह जानकारी बृहस्पतिवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों में सामने आई है। सितंबर में देश का आयात भी 8 फीसदी बढ़कर 74.61 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से सितंबर अवधि के दौरान निर्यात में 18.51 फीसदी की उछाल देखी गई। यह आंकड़ा 259.89 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसी छह महीने की अवधि में आयात भी 16.31 फीसदी बढ़कर 437.53 अरब डॉलर हो गया। 
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वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापार आंकड़ों पर एक प्रेस वार्ता में बताया। उन्होंने कहा कि निर्यात अपनी वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए हुए है। सितंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 33 अरब डॉलर रहा था।

क्या है सितंबर के आंकड़ों का महत्व?

सितंबर में निर्यात में 23 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। व्यापार घाटे का 30.21 अरब डॉलर तक सिमटना भी राहत की बात है। यह दर्शाता है कि आयात की तुलना में निर्यात में अधिक तेजी से सुधार हो रहा है।

चालू वित्त वर्ष में कैसा रहा प्रदर्शन?

अप्रैल से सितंबर तक की अवधि में निर्यात में 18.51 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान कुल निर्यात 259.89 अरब डॉलर रहा। आयात में भी 16.31 फीसदी की वृद्धि हुई, जो 437.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने निर्यात की इस मजबूत वृद्धि प्रवृत्ति पर संतोष व्यक्त किया है।

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