रिलायंस जियो: मेगा आईपीओ के एलान के बीच आकाश अंबानी बोले- 'दुनिया में सबसे सस्ता डेटा मुहैया करा रहे रहे'

मुंबई में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के बहुप्रतीक्षित मेगा आईपीओ के औपचारिक ऐलान के दौरान रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर कंपनी का दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि जियो का मुख्य लक्ष्य भारत को दुनिया का एक अग्रणी डिजिटल समाज बनाना है और जियो प्लेटफॉर्म्स इस सपने को साकार करने में एक सक्षम भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। मुंबई में आयोजित इस विशेष आईपीओ घोषणा कार्यक्रम में उद्योग और वित्तीय जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की।

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जियो आईपीओ के बड़े ऐलान के दौरान मंच पर कौन-कौन दिग्गज मौजूद रहे? देश की सबसे बड़ी डिजिटल और टेलीकॉम कंपनियों में से एक के इस मेगा आईपीओ से जुड़ी घोषणा के समय व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं। विज्ञापन आकाश अंबानी: चेयरमैन, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड।

अनंत अंबानी: एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं संस्थापक, 'वंतारा' ।

ईशा अंबानी: रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

उदय कोटक: चेयरपर्सन, कोटक सिक्योरिटीज। इसके अलावा वित्तीय और कॉर्पोरेट क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आकाश अंबानी ने कहा, "...आज, पिछले 10 वर्षों के भीतर ही 53 करोड़ भारतीयों ने हमें अपने डिजिटल कनेक्टिविटी पार्टनर के रूप में चुना है। इस वर्ष 6 सितंबर को हमने कंपनी के रूप में 10 वर्ष पूरे किए। इस यात्रा के परिणामस्वरूप 10 वर्षों में हमारा एबिटा 76,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है... हमारे एबिटा और एबिटा वृद्धि का आधार भारत के 60 प्रतिशत डिजिटल ट्रैफिक को संचालित करने में हमारी भूमिका रही है। आज, जियो भारत के 60 प्रतिशत से अधिक डेटा ट्रैफिक को संभालता है। हमने अपना 5G रोलआउट मात्र तीन साल पहले शुरू किया था, और आज हम चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क हैं। हमने 4G से 5G में सबसे तेज़ परिवर्तन भी हासिल किया है।"

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