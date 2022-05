{"_id":"628d7ed63609014b1a5fca1f","slug":"construction-cost-increases-delhi-ncr-house-prices-increased-by-11-percent-prices-increased-in-eight-major-cities","type":"story","status":"publish","title_hn":"Construction Cost Increases: दिल्ली-एनसीआर में मकानों के दाम सबसे ज्यादा 11 फीसदी बढ़े, आठ प्रमुख शहरों में बढ़ी कीमतें","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 25 May 2022 06:26 AM IST