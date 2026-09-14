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चुनौती: एआई के बढ़ते प्रयोग के साथ सुरक्षा के उपाय और निगरानी जरूरी, जानें और क्या बोले TRAI प्रमुख

Mon, 14 Sep 2026 01:49 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 14 Sep 2026 01:49 PM IST
सार

टीआरएआई अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि एआई दूरसंचार नेटवर्क को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा उपाय, मानवीय निगरानी और सही शासन दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने एआई के जोखिमों और धोखाधड़ी से निपटने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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AI an opportunity but safeguards must through right governance approach: TRAI Chief
ट्राई ने जारी किया नया नंबर सीरीज - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने 14 सितंबर 2026, सोमवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दूरसंचार नेटवर्क के प्रबंधन और खतरों का पता लगाने के तरीके को बदल सकता है। उन्होंने जोर दिया कि एआई के बढ़ते उपयोग के साथ सुरक्षा उपाय, मानवीय निगरानी और आवश्यक हस्तक्षेप की क्षमता होनी चाहिए। लाहोटी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के अधिक स्वायत्त होने पर भी यह महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने उद्योग निकाय सीओएआई द्वारा आयोजित 'पावरिंग इंडियाज इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी फ्यूचर' के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

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लाहोटी ने बताया कि एआई दूरसंचार ऑपरेटरों को पूर्वानुमान बेहतर बनाने और संसाधनों को अनुकूलित करने में मदद कर रहा है। यह नेटवर्क समस्याओं की तेजी से पहचान करने और मांग में बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में भी सहायक है। इससे पारंपरिक स्वचालन से अधिक स्वायत्त नेटवर्क की ओर बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि एआई अवसर पैदा करता है, लेकिन सही शासन दृष्टिकोण के माध्यम से सुरक्षा उपायों की भी आवश्यकता है। स्वचालन को जवाबदेही को अस्पष्ट किए बिना परिणामों में सुधार करना चाहिए।

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क्या एआई के बढ़ते उपयोग से जोखिम भी हैं?

एआई पर अधिक निर्भरता से जोखिम भी पैदा होते हैं, जिनके लिए ऑपरेटरों और नियामकों को तैयार रहना होगा। लाहोटी ने कहा कि सिस्टम को ऐसे परिदृश्यों के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जहां स्वचालित निर्णय गलत हो जाएं। इसमें यह देखना शामिल है कि क्या गलत निर्णय को तुरंत रद्द किया जा सकता है। साथ ही, AI-निर्भर कार्य अनुपलब्ध होने पर सेवाएं जारी रह सकती हैं या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता को विफलता का नया एकल बिंदु नहीं बनाना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए विश्वास विश्वसनीयता, पारदर्शिता, सुरक्षा और उचित व्यवहार से बनता है।

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धोखाधड़ी से लड़ने में एआई की क्या भूमिका है?

टीआरएआई प्रमुख ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने में एआई की दोहरी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह तकनीक विसंगतियों और खतरों का पता लगाकर विश्वास को मजबूत कर सकती है। हालांकि, अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है, तो यह हानिकारक गतिविधियों को और अधिक परिष्कृत भी बना सकती है। एआई डेटासेट में संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने में मदद कर सकता है। स्वचालित जोखिम-वर्गीकरण प्रणालियों को उचित सीमा, सुरक्षा उपाय और समीक्षा तंत्र की आवश्यकता होती है। गलत तरीके से किसी वैध उपभोक्ता या संचार को हानिकारक पहचानना सेवा में बाधा डाल सकता है।

एआई को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए?

लाहोटी ने एआई के विनियमन पर अत्यधिक निर्धारण और उभरती प्रौद्योगिकियों को शासन ढांचे से बाहर रखने दोनों के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण परिणामों और जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें उपभोक्ता प्रभाव, जवाबदेही, सुरक्षा और स्वचालित निर्णयों की समीक्षा जैसे प्रमुख विचार शामिल हैं। प्रौद्योगिकी तटस्थता भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विनियमन को तेजी से विकसित हो रही तकनीक को एक वास्तुकला में नहीं बांधना चाहिए। सामान्य मानक और अंतर-संचालनीयता नवाचार को बाधित किए बिना सुरक्षा और समन्वय में सुधार कर सकते हैं।

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