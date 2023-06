Airfares: बढ़ते हवाई किराए पर चिदंबरम का तंज, कहा- एकाधिकार पूंजीवाद पर दुनिया के लिए भारत 'विश्वगुरु' होगा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बढ़ते हवाई किराए को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुक्त बाजारों में जब मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी, लेकिन भारत के मुक्त बाजार में जब मांग बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी। बढ़ते हवाई किराए पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर रही है।

Delhi-Chennai Business Class air tickets on Vistara and Air India have been set at a 'reasonable' price of Rs 6300 and Rs 5700 respectively



Oops, sorry, they are set at a 'very reasonable' Rs 63,000 and Rs 57,000 respectively



In free markets, when demand increases, supply will…