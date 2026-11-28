देश के प्रमुख निजी बैंक, एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव की घोषणा की है। 1 जनवरी 2027 से बैंक 500 रुपये या उससे कम मूल्य वाले यूपीआई लेन-देन के लिए ग्राहकों को एसएमएस (SMS) अलर्ट भेजना बंद कर देगा। दैनिक स्तर पर छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों की बढ़ती संख्या के बीच बैंक ने यह नीतिगत कदम उठाया है, जिससे करोड़ों खाताधारकों के रोजमर्रा के लेन-देन की ट्रैकिंग व्यवस्था प्रभावित होगी।

क्या है नया नियम और कब से होगा लागू?

एचडीएफसी बैंक की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से ग्राहकों को 500 रुपये या उससे कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मोबाइल एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को डिजिटल माध्यमों से लगातार सूचित रखा जाएगा। इसके तहत लेन-देन की राशि चाहे कितनी भी हो, बैंक प्रत्येक यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए ईमेल अलर्ट की सुविधा पहले की तरह चालू रखेगा।

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क्या ईमेल अलर्ट्स के लिए कोई शुल्क चुकाना होगा?

ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि ईमेल अलर्ट की सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क रहेगी। बैंक 1 जनवरी 2027 से एसएमएस नियमों में बदलाव लागू होने के बाद भी ईमेल सूचनाओं के एवज में कोई चार्ज नहीं लेगा। खाताधारक बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने हर छोटे-बड़े लेन-देन का विवरण ईमेल के जरिए हासिल कर सकेंगे।

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ग्राहकों को अपनी ईमेल आईडी क्यों अपडेट रखनी होगी?

बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते में पंजीकृत ईमेल आईडी की समय रहते जांच कर लें और उसे अपडेट रखें। यदि किसी ग्राहक का ईमेल पता बदल गया है, तो उसे तुरंत बैंक रिकॉर्ड में संशोधित कराना आवश्यक होगा ताकि छोटे डिजिटल पेमेंट्स की त्वरित सूचनाएं बिना किसी रुकावट के ईमेल इनबॉक्स में मिलती रहें।



दैनिक सीमा: एक बैंक खाते से 24 घंटे की अवधि के भीतर अधिकतम 10 लेन-देन या कुल 1 लाख रुपये तक का ट्रांसफर किया जा सकता है।

एक बैंक खाते से 24 घंटे की अवधि के भीतर अधिकतम 10 लेन-देन या कुल 1 लाख रुपये तक का ट्रांसफर किया जा सकता है। शर्तें: 10 ट्रांजैक्शन की यह सीमा केवल पर्सन-टू-पर्सन (P2P यानी Send Money) सेवाओं पर लागू होती है; इसमें बिल भुगतान और मर्चेंट लेन-देन शामिल नहीं हैं।

10 ट्रांजैक्शन की यह सीमा केवल पर्सन-टू-पर्सन (P2P यानी Send Money) सेवाओं पर लागू होती है; इसमें बिल भुगतान और मर्चेंट लेन-देन शामिल नहीं हैं। आईपीओ (IPO) आवेदन: यूपीआई के जरिए आईपीओ आवेदन के लिए अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित है।

यूपीआई के जरिए आईपीओ आवेदन के लिए अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन निर्धारित है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा नियम: नए उपयोगकर्ता या ऐसे ग्राहक जिन्होंने अपना डिवाइस, सिम कार्ड या मोबाइल नंबर बदला है, वे पहले 24 घंटे में केवल 5,000 रुपये तक का लेन-देन कर सकते हैं। वहीं आईफोनउपयोगकर्ताओं के लिए यह सीमा 72 घंटे तक लागू रहती है।

इंस्टा अलर्ट्स को डिएक्टिवेट कैसे करें?

एचडीएफसी बैंक ऐप पर यूपीआई ट्रांसफर की सीमाएं क्या हैं?बैंक ने यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने से जुड़े दैनिक नियमों को भी स्पष्ट किया है:

जो ग्राहक अपनी सक्रिय अलर्ट सेवाओं में बदलाव करना चाहते हैं या 'इंस्टा अलर्ट्स' को निष्क्रिय करना चाहते हैं, वे नेटबैंकिंग के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

अपने कस्टमर आईडी और नेटबैंकिंग पासवर्ड की मदद से एचडीएफसी बैंक नेटबैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। स्क्रीन पर ऊपर दाईं ओर दिए गए 'Insta Alerts' विकल्प पर क्लिक करें। संबंधित खाता संख्या चुनें जिसके लिए अलर्ट बंद करने हैं। जिन अलर्ट्स को बंद करना चाहते हैं, उन्हें चुनकर 'Delete' पर क्लिक करें और फिर पुष्टि के लिए 'Confirm' दबाएं।

ग्राहकों के लिए जरूरी बात क्या?

डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंक अब एसएमएस के भारी ट्रैफिक को ईमेल और ऐप-आधारित सूचनाओं पर केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में खाताधारकों के लिए जरूरी है कि वे 1 जनवरी 2027 की समयसीमा से पहले अपनी बैंक शाखा या नेटबैंकिंग के जरिए अपनी सक्रिय ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें, ताकि ₹500 तक की हर छोटी खरीदारी और भुगतान का ब्योरा सुरक्षित रूप से दर्ज होता रहे।