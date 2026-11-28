वर्ष 2026 के अधिकांश महीनों में उभरते बाजारों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन करने के बाद नवंबर में भारतीय वित्तीय बाजारों ने व्यापक और जोरदार वापसी की है। एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों में सुधार और विदेशी फंडों के नए निवेश से बाजार की धारणा 'रिस्क-ऑफ' (जोखिम से बचाव) से बदलकर 'रिस्क-ऑन' (जोखिम लेने) में तब्दील हो गई है।

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नवंबर में भारतीय बाजारों में रिकवरी की मुख्य वजहें क्या रहीं?

नवंबर के दौरान भारतीय इक्विटी, मुद्रा (फॉरेक्स) और डेट (ब्याज दर) तीनों प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों में एक साथ तेजी दर्ज की गई है। हालांकि, ब्रोकरेज ने आगाह किया है कि इस बढ़त को वर्ष 2027 तक बनाए रखने के लिए केवल बाहरी कारक पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि घरेलू आर्थिक वृद्धि की मजबूत उम्मीदें और बैंकिंग प्रणाली की नकदी (लिक्विडिटी) में सुधार होना अनिवार्य होगा।

एचएसबीसी के अनुसार, नवंबर महीने में भारतीय बाजार का रुख बदलने के पीछे तीन प्रमुख वैश्विक और वित्तीय उत्प्रेरक रहे हैं:

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कच्चे तेल की कीमतों में नरमी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आई गिरावट ने भारत के आयात बिल और महंगाई से जुड़े जोखिमों को कम किया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आई गिरावट ने भारत के आयात बिल और महंगाई से जुड़े जोखिमों को कम किया है। एआई शेयरों से पूंजी का डायवर्जन: वैश्विक निवेशकों द्वारा एआई से जुड़े शेयरों में जोखिम घटाने (डी-रिस्किंग) का लाभ भारतीय परिसंपत्तियों को मिला, जिससे निवेशकों की धारणा सुधरी।

वैश्विक निवेशकों द्वारा एआई से जुड़े शेयरों में जोखिम घटाने (डी-रिस्किंग) का लाभ भारतीय परिसंपत्तियों को मिला, जिससे निवेशकों की धारणा सुधरी। विदेशी निवेशकों (FIIs) की जोरदार वापसी: भारतीय संपत्तियों के प्रति धारणा सुधरने से इक्विटी और डेट दोनों बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह काफी मजबूत हुआ है।

भारतीय संपत्तियों के प्रति धारणा सुधरने से इक्विटी और डेट दोनों बाजारों में विदेशी पूंजी का प्रवाह काफी मजबूत हुआ है। रुझान: ब्रोकरेज का कहना है कि शेयरों, मुद्रा और सरकारी बॉन्ड में एक साथ आया यह सुधार और इक्विटी-डेट रिटर्न के बीच सकारात्मक तालमेल निवेशकों में जोखिम उठाने की भूख (Risk Appetite) बढ़ने का स्पष्ट संकेत है।

शेयर, रुपया और बॉन्ड मार्केट में कितना बड़ा उछाल दर्ज किया गया?

नवंबर महीने के दौरान बाजार के तीनों प्रमुख पैमानों पर ठोस आंकड़े दर्ज किए गए हैं:

सेंसेक्स में 13% की बढ़त: महीने-दर-तारीख (MTD) आधार पर बीएसई सेंसेक्स में करीब 13 प्रतिशत की तेज बढ़त देखी गई है।

महीने-दर-तारीख (MTD) आधार पर बीएसई सेंसेक्स में करीब 13 प्रतिशत की तेज बढ़त देखी गई है। रुपये का आठ महीने का उच्चतम स्तर: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होकर आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा और यह 92.50 प्रति डॉलर के नीचे कारोबार कर रहा है।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होकर आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा और यह 92.50 प्रति डॉलर के नीचे कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड में 20 बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट: भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) की यील्ड में लगभग 20 आधार अंकों (bps) की कमी आई, जो बैंकिंग लिक्विडिटी में सख्ती के बावजूद बॉन्ड की कीमतों में तेजी को दर्शाती है।

एचएसबीसी के डाइबोल्ड-यिलमाज़ मॉडल के अनुसार, भारत में करेंसी बाजार झटकों के संचरण का सबसे बड़ा माध्यम है; रुपये ने अक्टूबर के मध्य से ही मजबूती दिखाना शुरू कर दिया था, जिसने बाकी परिसंपत्ति वर्गों के लिए अग्रिम संकेत का काम किया।

घरेलू निवेशकों बनाम विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) का क्या असर दिखा?

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि बाजार की मजबूती और तेज उछाल में दोनों तरह के निवेशकों की भूमिका अलग-अलग रही है:

घरेलू निवेशकों का सुरक्षा कवच: पिछले कुछ वर्षों में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को निरंतर सहारा दिया है और विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी की निकासी के असर को कम करने में कुशन का काम किया है।

पिछले कुछ वर्षों में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को निरंतर सहारा दिया है और विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी की निकासी के असर को कम करने में कुशन का काम किया है। विदेशी पूंजी से तेज रिटर्न: ब्रोकरेज ने स्पष्ट किया है कि जहां बाजार को गिरने से बचाने के लिए घरेलू निवेशक आवश्यक हैं, वहीं रिटर्न में बड़ी और तेज छलांग आमतौर पर विदेशी निवेशकों की मजबूत भागीदारी से ही आती है।

तेजी को बरकरार रखने के लिए कौन से घरेलू कारक जरूरी?

एचएसबीसी ने चेतावनी दी है कि मौजूदा अनुकूल परिस्थितियों के चलते भारतीय शेयर अपने मॉडल-आधारित मूल्यांकन से फिलहाल कम मूल्य (Undervalued) पर हैं, जबकि रुपया और बॉन्ड लगभग उचित मूल्य (Fairly Valued) पर हैं। इस अंतर के भरने के बाद बाजार को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित घरेलू कारक निर्णायक होंगे:

बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी: ऊंची मुद्रास्फीति के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त बनाए रखने से बैंकिंग तंत्र में नकदी पर दबाव बना रह सकता है।

ऊंची मुद्रास्फीति के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त बनाए रखने से बैंकिंग तंत्र में नकदी पर दबाव बना रह सकता है। आर्थिक विकास की उम्मीदें: नकदी सीमित रहने के कारण निवेशकों के रिटर्न को बनाए रखने के लिए संभावित आर्थिक विकास की मजबूत उम्मीदें और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी।

नकदी सीमित रहने के कारण निवेशकों के रिटर्न को बनाए रखने के लिए संभावित आर्थिक विकास की मजबूत उम्मीदें और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी। निर्यात और एफडीआई में दम: पिछली तिमाही में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा है। प्रतिस्पर्धी करेंसी और व्यापार समझौतों के सहारे बढ़ता निर्यात तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के शुरुआती संकेत दीर्घावधि विकास की उम्मीदों को बल दे सकते हैं।

पिछली तिमाही में भारत का मर्चेंडाइज निर्यात सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा है। प्रतिस्पर्धी करेंसी और व्यापार समझौतों के सहारे बढ़ता निर्यात तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के शुरुआती संकेत दीर्घावधि विकास की उम्मीदों को बल दे सकते हैं। संभावित जोखिम: भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उछाल और वैश्विक टेक शेयरों में अस्थिरता बाजार के लिए बड़ा जोखिम बने हुए हैं।

वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के दम पर भारतीय इक्विटी पर एचएसबीसी के रणनीतिकार 'ओवरवेट' रुख बनाए हुए हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनियों की मजबूत आय (Earnings Growth) और बेहतर हुआ वैल्यूएशन मौजूदा अनिश्चितताओं के बीच बाजार को आधार प्रदान करता है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा मोर्चे पर एचएसबीसी ने 2026 के अंत और 2027 के लिए अपने यूएसडी-आईएनआर अनुमानों को घटाया है और एशियाई घाटे वाली मुद्राओं में रुपये को बेहतर विकल्प माना है।