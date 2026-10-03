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बिजनेस अपडेट्स: नाइकी से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील, पीयूष गोयल ने अमेरिका दौरे पर सीओओ से की मुलाकात

Sat, 03 Oct 2026 04:38 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 03 Oct 2026 04:38 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नाइकी के नेतृत्व से भारत में निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने नाइकी के अधिकारियों को "जस्ट डू इट" का सीधा संदेश दिया। गोयल ने नाइकी के सीओओ वेंकटेश अलगिरिसामी से मुलाकात की। मुख्य कानूनी अधिकारी रॉब लीनवांड और मुख्य सरकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी जॉर्ज कैसिमिरो भी इस बैठक में शामिल थे। गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की वृद्धि कहानी में निवेश का संदेश सरल है। उन्होंने कहा, "बस कर डालो।" मंत्री मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए गए थे। उन्होंने नाइकी के साथ भारत में विनिर्माण, स्थानीय सोर्सिंग और खेल पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थिति बढ़ाने के अवसर तलाशे।

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