फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Business Updates HDFC New Chairman INR v USD India Forex Sebi Gold Silver Crude price trade commerce news

वाणिज्य और व्यापार समाचार: एचडीएफसी बैंक में नए प्रमुख की तलाश, डिप्टी एमडी कैजाद बन सकते हैं नए सीईओ

Mon, 31 Aug 2026 05:31 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 31 Aug 2026 05:31 AM IST
विज्ञापन
Business Updates HDFC New Chairman INR v USD India Forex Sebi Gold Silver Crude price trade commerce news
बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com
भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ की रेस में डिप्टी एमडी कैजाद भरूचा प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैंक इस पद के लिए एक बाहरी उम्मीदवार के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मौजूदा सीईओ शशिधर जगदीशन का दूसरा कार्यकाल अक्तूबर में समाप्त हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि बैंक उनके स्थान पर भरूचा समेत दो नामों को आगे बढ़ा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed