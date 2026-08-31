{"_id":"6a94c45976b347f75d02519f","slug":"business-updates-hdfc-new-chairman-inr-v-usd-india-forex-sebi-gold-silver-crude-price-trade-commerce-news-2026-08-31","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाणिज्य और व्यापार समाचार: एचडीएफसी बैंक में नए प्रमुख की तलाश, डिप्टी एमडी कैजाद बन सकते हैं नए सीईओ","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
वाणिज्य और व्यापार समाचार: एचडीएफसी बैंक में नए प्रमुख की तलाश, डिप्टी एमडी कैजाद बन सकते हैं नए सीईओ
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:31 AM IST
विज्ञापन
बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ की रेस में डिप्टी एमडी कैजाद भरूचा प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैंक इस पद के लिए एक बाहरी उम्मीदवार के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मौजूदा सीईओ शशिधर जगदीशन का दूसरा कार्यकाल अक्तूबर में समाप्त हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि बैंक उनके स्थान पर भरूचा समेत दो नामों को आगे बढ़ा सकता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।