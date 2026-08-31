वाणिज्य और व्यापार समाचार: एचडीएफसी बैंक में नए प्रमुख की तलाश, डिप्टी एमडी कैजाद बन सकते हैं नए सीईओ

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भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ की रेस में डिप्टी एमडी कैजाद भरूचा प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैंक इस पद के लिए एक बाहरी उम्मीदवार के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। मौजूदा सीईओ शशिधर जगदीशन का दूसरा कार्यकाल अक्तूबर में समाप्त हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि बैंक उनके स्थान पर भरूचा समेत दो नामों को आगे बढ़ा सकता है।