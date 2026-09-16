बिजनेस वर्ल्ड: दर्द के इंजेक्शन की कीमत में ब्रांडों के बीच आठ गुना अंतर; प्याज के दाम में अगले हफ्ते से नरमी

दर्द और सूजन से राहत देने वाले डाइक्लोफेनाक 75 मिलीग्राम इंजेक्शन की कीमत अलग-अलग ब्रांड में करीब आठ गुना तक अलग है। एनपीएए की वर्कशीट के मुताबिक एक मिलीलीटर इंजेक्शन की कीमत 3.85 रुपये से 31.11 रुपये तक है। एनपीएए ने बाजार आंकड़ों के आधार पर 44 ब्रांडों की कीमतों का विश्लेषण किया है। वर्कशीट में सबसे कम कीमत 3.85 रुपये और सबसे ज्यादा 31.11 रुपये प्रति मिलीलीटर दर्ज है। औसत कीमत 25.48 रुपये रही।

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प्याज की कीमतों में राहत अगले सप्ताह से

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्याज की फुटकर कीमतों में गिरावट अगले सप्ताह से दिखने लगेगी। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जा रहा है। इसके बाद भी दिल्ली-एनसीआर में कीमत 50 से 70 रुपये प्रति किलो बनी हुई है। महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में प्याज की मंडी कीमतों में नरमी आई है। 2 सितंबर को भाव 3,721 रुपये क्विंटल था, जो 11 सितंबर को घटकर 3,383 रुपये क्विंटल हो गया। थोक भाव में 9.1 फीसदी की गिरावट देखी गई। विज्ञापन



ऊंची कीमतों से सोना आयात 57.7% घटा

ऊंची कीमतों और कस्टम ड्यूटी बढ़ने से अगस्त में देश का सोना आयात सालाना आधार पर 57.7% घटकर 2.3 अरब डॉलर रह गया। मंगलवार को दिल्ली में सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 5 हफ्ते के निचले स्तर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्याज की फुटकर कीमतों में गिरावट अगले सप्ताह से दिखने लगेगी। मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जा रहा है। इसके बाद भी दिल्ली-एनसीआर में कीमत 50 से 70 रुपये प्रति किलो बनी हुई है। महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में प्याज की मंडी कीमतों में नरमी आई है। 2 सितंबर को भाव 3,721 रुपये क्विंटल था, जो 11 सितंबर को घटकर 3,383 रुपये क्विंटल हो गया। थोक भाव में 9.1 फीसदी की गिरावट देखी गई।ऊंची कीमतों और कस्टम ड्यूटी बढ़ने से अगस्त में देश का सोना आयात सालाना आधार पर 57.7% घटकर 2.3 अरब डॉलर रह गया। मंगलवार को दिल्ली में सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 5 हफ्ते के निचले स्तर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

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