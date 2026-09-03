एपल में बदलाव: सीईओ पद छोड़ने के बाद टिम कुक बने कार्यकारी अध्यक्ष, जानिए सैलरी; यह सीईओ टर्नस से कितना कम?

प्रौद्योगिकी दिग्गज एपल में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक अब कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका संभालेंगे। उनकी जगह जॉन टर्नस को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।

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टिम कुक को नए पद के लिए करीब 47 मिलियन डॉलर का मुआवजा पैकेज दिया गया है। इस पैकेज में दो मिलियन डॉलर का वार्षिक वेतन शामिल है। साथ ही, 45 मिलियन डॉलर की नियोजित इक्विटी भी इसमें शामिल है। यह नया मुआवजा उनके 2025 के मुआवजे से करीब 20 फीसदी कम है। दूसरी ओर, जॉन टर्नस को 3 मिलियन डॉलर का मूल वेतन मिलेगा। उन्हें वित्तीय वर्ष 2027 के लिए 55 मिलियन डॉलर की इक्विटी भी मिल सकती है। यह इक्विटी तभी मिलेगी जब वे प्रदर्शन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करेंगे।