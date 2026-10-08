फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Anup Bagchi Set to Become India's Highest-Paid Bank CEO with ₹35.9 Crore Package at HDFC Bank

एचडीएफसी बैंक: नए मुखिया अनूप बागची का कितना होगा वेतन? जानिए कैसे बनने वाले हैं देश के सबसे महंगे बैंकर

Thu, 08 Oct 2026 04:19 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 08 Oct 2026 04:19 PM IST
सार

एचडीएफसी बैंक के नए एमडी व सीईओ अनूप बागची ₹35.90 करोड़ के वार्षिक पैकेज के साथ भारत के सबसे महंगे बैंक सीईओ बनने जा रहे हैं। जानिए उनका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, जॉइनिंग बोनस और अन्य बैंकरों से तुलना। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

विज्ञापन
Anup Bagchi Set to Become India's Highest-Paid Bank CEO with ₹35.9 Crore Package at HDFC Bank
एचडीएफसी बैंक - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के नए प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे अनूप बागची भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ बनने के लिए तैयार हैं। एचडीएफसी बैंक ने 56 वर्षीय अनूप बागची के लिए 35.90 करोड़ रुपये तक के वार्षिक पारिश्रमिक पैकेज का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, बैंक ने उन्हें 7.35 करोड़ रुपये का एकमुश्त स्टॉक-लिंक्ड ज्वाइनिंग बोनस देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदर्शन और अन्य शर्तों के आधार पर उनका कुल मुआवजा पैकेज 43.24 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

विज्ञापन


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से मंजूरी मिलने के बाद, बैंक ने इस प्रस्ताव पर शेयरधारकों की सहमति के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 8 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जारी रहेगी। अनूप बागची 27 अक्तूबर को शशीधर जगदीशन का स्थान लेंगे और तीन साल के कार्यकाल के लिए बैंक की कमान संभालेंगे।

विज्ञापन

अनूप बागची का सैलरी स्ट्रक्चर और जॉइनिंग बोनस क्या है?

बैंक की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार, अनूप बागची का वार्षिक वेतन पैकेज दो मुख्य भागों में विभाजित है:

  • फिक्स्ड पे (निश्चित वेतन): उनका सालाना फिक्स्ड पे 8.97 करोड़ रुपये तय किया गया है। इसमें 3.32 करोड़ रुपये का बेसिक वेतन, 1.66 करोड़ रुपये का हाउसिंग अलाउंस, 54 लाख रुपये का कार अलाउंस और अन्य भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • वेरिएबल पे (प्रदर्शन-आधारित): अनूप बागची को फिक्स्ड वेतन का तीन गुना यानी 26.92 करोड़ रुपये तक का प्रदर्शन-आधारित वेरिएबल पे मिल सकता है। इसमें 8.88 करोड़ रुपये नकद दिए जाएंगे, जबकि 18.04 करोड़ रुपये मूल्य के एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस (ईएसओपी) ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल (253.42 रुपये प्रति ऑप्शन) के तहत दिए जाएंगे। ईएसओपी चार साल में लागू होंगे, जबकि नकद राशि का आधा हिस्सा तीन साल में आस्थगित किया जाएगा।
  • एकमुश्त जॉइनिंग बोनस: उन्हें 3.19 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट्स (आरएसयू) और 4.16 करोड़ रुपये के ईएसओपी के रूप में कुल 7.35 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा, जो चार वर्षों में लागू होगा।
Trending Videos

Anup Bagchi Set to Become India's Highest-Paid Bank CEO with ₹35.9 Crore Package at HDFC Bank
एचडीएफसी एमडी सीईओ - फोटो : amarujala.com

देश के अन्य बैंकिंग दिग्गजों के मुकाबले यह सैलरी कितनी अधिक है?

अनूप बागची को मिलने वाला प्रस्तावित मुआवजा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष अधिकारियों को मिलने वाले मौजूदा वेतनों से काफी आगे है:

  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तुलना: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में वित्त वर्ष 2026 के उनके अनुमानित पैकेज (लगभग 18.9 करोड़ रुपये) के मुकाबले एचडीएफसी बैंक में बागची का वेतन लगभग 90% बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा।
  • निवर्तमान सीईओ शशीधर जगदीशन: एचडीएफसी बैंक के निवर्तमान सीईओ शशीधर जगदीशन को वित्त वर्ष 2026 में कुल 28.65 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला था, जिसमें 14.71 करोड़ रुपये सकल वेतन और 13.53 करोड़ रुपये के स्टॉक ऑप्शंस शामिल थे। वहीं डिप्टी एमडी कायजाद भरूचा का कुल पारिश्रमिक 26.32 करोड़ रुपये रहा था।
  • अन्य निजी बैंकों के प्रमुख: वित्त वर्ष 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी को ₹17.24 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी को लगभग 10.64 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला था।

एचडीएफसी बैंक की कमान संभालते बागची के सामने क्या चुनौतियां?

अनूप बागची ऐसे समय में एचडीएफसी बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं, जब बैंक कई बड़े परिचालन और रणनीतिक बदलावों का सामना कर रहा है:

  • रिटेल लोन ग्रोथ और मार्जिन में सुधार: विलय के बाद के एकीकरण के दौर में बैंक को अपनी खुदरा ऋण वृद्धि में तेजी लानी है और शुद्ध ब्याज मार्जिन को मजबूत करना है।
  • निवेशकों का भरोसा मजबूत करना: कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं और विलय के बाद उपजी परिचालन संबंधी चुनौतियों के बीच निवेशकों और शेयर बाजार के विश्वास को फिर से बहाल करना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा।

आरबीआई की स्वीकृति और शेयरधारकों की वोटिंग प्रक्रिया के साथ अनूप बागची का भारत का सबसे महंगा बैंक सीईओ बनना लगभग तय माना जा रहा है। 35.90 करोड़ रुपये के वार्षिक पैकेज और 7.35 करोड़ रुपये के बोनस के साथ उनका चयन यह दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक बदलाव के लिए बोर्ड बड़े वित्तीय प्रोत्साहन देने को तैयार है। 27 अक्तूबर से पदभार ग्रहण करने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे एचडीएफसी बैंक की रीटेल ग्रोथ और निवेशकों के भरोसे को किस मुकाम पर ले जाते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed