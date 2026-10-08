एचडीएफसी बैंक: नए मुखिया अनूप बागची का कितना होगा वेतन? जानिए कैसे बनने वाले हैं देश के सबसे महंगे बैंकर
एचडीएफसी बैंक के नए एमडी व सीईओ अनूप बागची ₹35.90 करोड़ के वार्षिक पैकेज के साथ भारत के सबसे महंगे बैंक सीईओ बनने जा रहे हैं। जानिए उनका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, जॉइनिंग बोनस और अन्य बैंकरों से तुलना। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
विस्तार
देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक के नए प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे अनूप बागची भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ बनने के लिए तैयार हैं। एचडीएफसी बैंक ने 56 वर्षीय अनूप बागची के लिए 35.90 करोड़ रुपये तक के वार्षिक पारिश्रमिक पैकेज का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, बैंक ने उन्हें 7.35 करोड़ रुपये का एकमुश्त स्टॉक-लिंक्ड ज्वाइनिंग बोनस देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदर्शन और अन्य शर्तों के आधार पर उनका कुल मुआवजा पैकेज 43.24 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से मंजूरी मिलने के बाद, बैंक ने इस प्रस्ताव पर शेयरधारकों की सहमति के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 8 अक्टूबर से 6 नवंबर तक जारी रहेगी। अनूप बागची 27 अक्तूबर को शशीधर जगदीशन का स्थान लेंगे और तीन साल के कार्यकाल के लिए बैंक की कमान संभालेंगे।
अनूप बागची का सैलरी स्ट्रक्चर और जॉइनिंग बोनस क्या है?
बैंक की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार, अनूप बागची का वार्षिक वेतन पैकेज दो मुख्य भागों में विभाजित है:
- फिक्स्ड पे (निश्चित वेतन): उनका सालाना फिक्स्ड पे 8.97 करोड़ रुपये तय किया गया है। इसमें 3.32 करोड़ रुपये का बेसिक वेतन, 1.66 करोड़ रुपये का हाउसिंग अलाउंस, 54 लाख रुपये का कार अलाउंस और अन्य भत्ते व सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।
- वेरिएबल पे (प्रदर्शन-आधारित): अनूप बागची को फिक्स्ड वेतन का तीन गुना यानी 26.92 करोड़ रुपये तक का प्रदर्शन-आधारित वेरिएबल पे मिल सकता है। इसमें 8.88 करोड़ रुपये नकद दिए जाएंगे, जबकि 18.04 करोड़ रुपये मूल्य के एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस (ईएसओपी) ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल (253.42 रुपये प्रति ऑप्शन) के तहत दिए जाएंगे। ईएसओपी चार साल में लागू होंगे, जबकि नकद राशि का आधा हिस्सा तीन साल में आस्थगित किया जाएगा।
- एकमुश्त जॉइनिंग बोनस: उन्हें 3.19 करोड़ रुपये के प्रतिबंधित स्टॉक यूनिट्स (आरएसयू) और 4.16 करोड़ रुपये के ईएसओपी के रूप में कुल 7.35 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा, जो चार वर्षों में लागू होगा।
देश के अन्य बैंकिंग दिग्गजों के मुकाबले यह सैलरी कितनी अधिक है?
अनूप बागची को मिलने वाला प्रस्तावित मुआवजा भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में शीर्ष अधिकारियों को मिलने वाले मौजूदा वेतनों से काफी आगे है:
- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तुलना: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में वित्त वर्ष 2026 के उनके अनुमानित पैकेज (लगभग 18.9 करोड़ रुपये) के मुकाबले एचडीएफसी बैंक में बागची का वेतन लगभग 90% बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा।
- निवर्तमान सीईओ शशीधर जगदीशन: एचडीएफसी बैंक के निवर्तमान सीईओ शशीधर जगदीशन को वित्त वर्ष 2026 में कुल 28.65 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला था, जिसमें 14.71 करोड़ रुपये सकल वेतन और 13.53 करोड़ रुपये के स्टॉक ऑप्शंस शामिल थे। वहीं डिप्टी एमडी कायजाद भरूचा का कुल पारिश्रमिक 26.32 करोड़ रुपये रहा था।
- अन्य निजी बैंकों के प्रमुख: वित्त वर्ष 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अशोक वासवानी को ₹17.24 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी को लगभग 10.64 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक मिला था।
एचडीएफसी बैंक की कमान संभालते बागची के सामने क्या चुनौतियां?
अनूप बागची ऐसे समय में एचडीएफसी बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं, जब बैंक कई बड़े परिचालन और रणनीतिक बदलावों का सामना कर रहा है:
- रिटेल लोन ग्रोथ और मार्जिन में सुधार: विलय के बाद के एकीकरण के दौर में बैंक को अपनी खुदरा ऋण वृद्धि में तेजी लानी है और शुद्ध ब्याज मार्जिन को मजबूत करना है।
- निवेशकों का भरोसा मजबूत करना: कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं और विलय के बाद उपजी परिचालन संबंधी चुनौतियों के बीच निवेशकों और शेयर बाजार के विश्वास को फिर से बहाल करना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होगा।
आरबीआई की स्वीकृति और शेयरधारकों की वोटिंग प्रक्रिया के साथ अनूप बागची का भारत का सबसे महंगा बैंक सीईओ बनना लगभग तय माना जा रहा है। 35.90 करोड़ रुपये के वार्षिक पैकेज और 7.35 करोड़ रुपये के बोनस के साथ उनका चयन यह दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व और रणनीतिक बदलाव के लिए बोर्ड बड़े वित्तीय प्रोत्साहन देने को तैयार है। 27 अक्तूबर से पदभार ग्रहण करने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे एचडीएफसी बैंक की रीटेल ग्रोथ और निवेशकों के भरोसे को किस मुकाम पर ले जाते हैं।