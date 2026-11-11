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अमूल का बड़ा झटका: दूध की कीमतों में दो रुपये से चार रुपये तक का इजाफा, 12 नवंबर से नई दरें लागू; देखें रेट

Wed, 11 Nov 2026 07:12 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 11 Nov 2026 07:12 PM IST
सार

  • अमूल और मदर डेयरी 12 नवंबर से दूध की कीमतों में ₹2 से ₹6 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।
  • जानिए टोंड, फुल क्रीम, गाय और भैंस के दूध के नए रेट और इस मूल्यवृद्धि की मुख्य वजहें।

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Amul Hikes Milk Prices by up to 2 to 4 rupees per Litre from November 12
अमूल दूध की कीमतों में इजाफा - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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नई दिल्ली। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर आम उपभोक्ता की जेब पर एक और बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। मदर डेयरी के बाद देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने भी दूध की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। इस बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। अमूल ने दूध के दाम में दो रुपये से लेकर चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। यह मूल्य वृद्धि अमूल के विभिन्न दूध उत्पादों पर लागू होगी। कंपनी के इस फैसले से दैनिक घरेलू बजट प्रभावित होगा।

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दूध की कीमतों में इजाफे का क्या मतलब है?

जीसीएमएमएफ ने इस बढ़ोतरी के लिए जानवरों के चारे, पैकेजिंग मटीरियल और फ्यूल की बढ़ती कीमतों को ज़िम्मेदार ठहराया है। फेडरेशन ने कहा कि इस बदलाव से बढ़ती इनपुट लागत के बीच दूध प्रोड्यूसर को पेमेंट बेहतर करने में मदद मिलेगी। अमूल द्वारा जारी बयान के अनुसार, दूध की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपये से चार रुपये तक का इजाफा किया गया है। यह वृद्धि उपभोक्ताओं को अब महंगा दूध खरीदने के लिए मजबूर करेगी। इस कदम से दूध और दूध से बने उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है। 

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फ्लश सीजन में भी कीमतें बढ़ाने की नौबत क्यों आई?

डेयरी सेक्टर में आमतौर पर सर्दियों का समय 'फ्लश सीजन' माना जाता है, जब मवेशियों से दूध की आवक और उपलब्धता प्राकृतिक रूप से सुधर जाती है और कीमतें स्थिर रहती हैं। हालांकि, इस बार बाजार में दूध की आपूर्ति पर गहरा दबाव देखा जा रहा है और दुधारू पशुओं की उत्पादकता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उपलब्धता कम होने से डेयरी सप्लाई चेन में गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

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मिल्क फैट और पशु आहार की लागत ने कंपनियों पर क्या दबाव डाला?

कीमतों में उछाल के पीछे लागत से जुड़े दो मुख्य कारण हैं:

  • मिल्क फैट में 20–25% की तेजी: पिछले कुछ महीनों में दूध की किल्लत के चलते मिल्क फैट की कीमतें 20 से 25 प्रतिशत तक उछल चुकी हैं। जब ताजे दूध की आवक घटती है, तो कंपनियां मिल्क पाउडर और फैट मिलाकर लिक्विड दूध तैयार करती हैं, लेकिन फैट महंगा होने से यह विकल्प भी भारी पड़ रहा है।

  • पशु आहार की महंगाई: चारे और पशु आहार की बढ़ती कीमतों ने डेयरी किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है।

क्या किसानों को दूध का बेहतर भाव मिलेगा?

हां, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और कलेक्शन बढ़ाने के लिए कंपनियों ने खरीद दरें  बढ़ाई हैं। सूत्रों के अनुसार, अमूल ने मिल्क फैट से जुड़ी खरीद दर बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है, जिसके चलते किसानों को अब दूध के लिए 60 रुपये प्रति लीटर से अधिक का भाव मिल रहा है।

अमूल और मदर डेयरी द्वारा 12 नवंबर से लागू की जा रही यह मूल्यवृद्धि सीधे तौर पर घरेलू रसोई के दैनिक बजट को प्रभावित करेगी। हालांकि इससे पशुपालक किसानों को बेहतर खरीद मूल्य मिलने की राह खुली है, लेकिन कच्चे माल और फैट की बढ़ती लागत यह दर्शाती है कि आगामी महीनों में संगठित डेयरी सेक्टर पर इनपुट कॉस्ट का दबाव बना रह सकता है।

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