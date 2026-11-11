एक्सप्लेनर: चिप साम्राज्य, प्रेम प्रसंग और चीनी जासूसी; कैसे एनवीडिया संकट ने उड़ाई अमेरिका की नींद? समझिए

4. इस कड़ी में चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा का नाम कैसे जुड़ा?

मेगास्पीड खुद कोई विशाल डेटा सेंटर नहीं चला रही थी, बल्कि वह केवल एक फ्रंट या मध्यस्थ थी। उसका सबसे बड़ा और मुख्य ग्राहक चीनी टेक दिग्गज अलीबाबा था। कंपनियों की कॉरपोरेट फाइलिंग से सामने आया कि जून 2024 में अलीबाबा की सिंगापुर स्थित सब्सिडियरी (एपेक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशंस) ने मेगास्पीड की मलेशियाई इकाई (स्पीडमैट्रिक्स) को भारी वित्तीय कर्ज दिया। बदले में, मेगास्पीड ने अपना पूरा कारोबार और उपकरण अलीबाबा के पास गिरवी रख दिए थे। यानी, अलीबाबा के पैसों के दम पर मेगास्पीड ने एनवीडिया से चिप्स खरीदे और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैले डेटा सेंटरों के जरिए कंप्यूटिंग क्षमता सीधे चीनी फर्मों तक पहुंचाई।

5. चिप्स की इस आवाजाही में सिंगापुर रूट इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

वित्तीय वर्ष 2025 में सिंगापुर वैश्विक स्तर पर एनवीडिया का दूसरा सबसे बड़ा बिलिंग सेंटर बनकर उभरा, जिसने कंपनी के कुल वैश्विक राजस्व का 18 प्रतिशत हिस्सा दिया। लेकिन असली पेच यह है कि इस 18% राजस्व में सेकेवल 2% चिप्स ही वास्तव में सिंगापुर की जमीन पर उतरीं। बाकी 16% चिप्स केवल कागजों पर सिंगापुर की कंपनियों द्वारा बुक की जाती थीं और डिलीवरी सीधे दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों, जैसे मलेशिया या अन्य ठिकानों पर कर दी जाती थी।

सिंगापुर अमेरिका और चीन दोनों का करीबी व्यापारिक साझीदार है, जिससे यह 'ग्रे मार्केट' और री-रूटिंग का सबसे मुफीद वैश्विक केंद्र बन गया।

6. क्या सिंगापुर में अवैध री-रूटिंग पर कोई ठोस कानूनी शिकंजा कसा है?

जी हां, यह केवल कागजी संदेह नहीं है। फरवरी 2025 में सिंगापुर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत 22 ठिकानों पर छापे मारे और 9 लोगों को गिरफ्तार किया।