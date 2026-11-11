द बोनस मार्केट अपडेट: शेयर बाजार में बंपर उछाल; सेंसेक्स 773 अंक चढ़ा, निफ्टी 25250 पार पहुंचा
- भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बंपर उछाल। सेंसेक्स 773 अंक और निफ्टी 25,250 के पार बंद हुआ।
- जानें FII निवेश और वैश्विक संकेतों सहित बाजार की तेजी के प्रमुख कारण और किन शेयरों में आई सबसे ज्यादा बढ़त।
विस्तार
भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को अपनी तेजी जारी रखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक एक फीसदी से अधिक उछले। विदेशी संस्थागत निवेश और अन्य सकारात्मक कारणों से बाजार में यह वृद्धि हुई। सेंसेक्स 772.75 अंक (0.95 फीसदी) बढ़कर 81,879.40 पर बंद हुआ। निफ्टी 210.40 अंक (0.84 फीसदी) की वृद्धि के साथ 25,255.05 पर पहुंचा। एमएंडएम के शेयरों में पांच फीसदी और इंडिगो के शेयरों में चार फीसदी का उछाल देखा गया। अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों में तेजी रही, जो बाजार की व्यापक मजबूती का संकेत है। फार्मा और हेल्थकेयर सूचकांक दबाव में रहे। आईटी सूचकांक लगभग सपाट रहा, जबकि आरईआईटी में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
आज बाजार में तेजी क्यों आई?
बाजार में आज की तेजी के पीछे चार प्रमुख कारक बताए गए हैं। इन कारणों से निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रवाह एक बड़ा कारण रहा। अन्य सकारात्मक संकेतकों ने भी बाजार को ऊपर धकेला। यह लगातार दूसरे दिन की तेजी है।
किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई?
निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक ने सबसे अधिक 3.02 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। निफ्टी बैंक सूचकांक में 2.29 फीसदी का उछाल आया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सूचकांक भी 1.71 फीसदी बढ़ा। ऑटो, निजी बैंक, सीमेंट और मीडिया कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी बढ़त रही। यह वृद्धि बाजार की व्यापक मजबूती को दर्शाती है।
वैश्विक बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहा?
वैश्विक बाजारों में भी सकारात्मक रुख देखा गया। लंदन समय अनुसार सुबह 8:57 बजे स्टॉक्स यूरोप 600 में 0.5 फीसदी की वृद्धि हुई। S&P 500 फ्यूचर्स 0.7 फीसदी और नैस्डेक 100 फ्यूचर्स 1.6 फीसदी ऊपर रहे। डाऊ जोंस इंडिस्ट्रियल एवरेज औसत फ्यूचर्स में 0.2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स 1.6 फीसदी और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 1.8 फीसदी चढ़े। यह वैश्विक सकारात्मकता भारतीय बाजार के लिए भी अनुकूल रही।