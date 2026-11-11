भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को अपनी तेजी जारी रखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक एक फीसदी से अधिक उछले। विदेशी संस्थागत निवेश और अन्य सकारात्मक कारणों से बाजार में यह वृद्धि हुई। सेंसेक्स 772.75 अंक (0.95 फीसदी) बढ़कर 81,879.40 पर बंद हुआ। निफ्टी 210.40 अंक (0.84 फीसदी) की वृद्धि के साथ 25,255.05 पर पहुंचा। एमएंडएम के शेयरों में पांच फीसदी और इंडिगो के शेयरों में चार फीसदी का उछाल देखा गया। अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों में तेजी रही, जो बाजार की व्यापक मजबूती का संकेत है। फार्मा और हेल्थकेयर सूचकांक दबाव में रहे। आईटी सूचकांक लगभग सपाट रहा, जबकि आरईआईटी में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

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