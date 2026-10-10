सऊदी अरब: तनाव बढ़ने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ने रियाद उड़ानें रद्द कीं, जानें क्या है पूरा मामला

सऊदी अरब में बिगड़ते हालात के मद्देनजर एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ने रियाद आने-जाने वाली अपनी उड़ानों को रद करने की अवधि बढ़ा दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते तनाव और हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बाद लिया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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यात्रियों के लिए क्या विकल्प हैं?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी सेवाएं 14 अक्तूबर तक रद कर दी हैं। वहीं, एयर इंडिया ने 15 अक्तूबर तक की उड़ानें निरस्त की हैं। दोनों विमानन कंपनियों ने पहले बृहस्पतिवार को 10 अक्तूबर तक रियाद की उड़ानें रद करने की घोषणा की थी। विमानन कंपनियां स्थिति पर करीब से नजर रख रही हैं। वे क्षेत्र के घटनाक्रम का लगातार आकलन कर रही हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया प्रभावित यात्रियों को पूरा पैसा वापस दे रही हैं। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी यात्रा योजनाएं बाधित हुई हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों को मुफ्त पुनर्निर्धारण की सुविधा भी दे रही है। इससे यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा यात्रियों को लचीलापन प्रदान करती है और उनकी असुविधा को कम करती है।

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कौन सी उड़ानें प्रभावित हुई हैं?

एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के चार शहरों से रियाद के लिए 16 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। इनमें बेंगलुरु, कोच्चि, कन्नूर और कोझिकोड जैसे प्रमुख भारतीय शहर शामिल हैं। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से रियाद के लिए सात साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। अकासा एयर ने भी शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह 11 अक्तूबर तक रियाद की अपनी उड़ानें रद कर रही है। इन रद उड़ानों से बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं और उनकी यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

सऊदी अरब में क्या स्थिति है?

इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी अरब के रियाद और आभा स्थित दो हवाई अड्डों पर हमला हुआ था। रिपोर्टों के जरिये, यह हमला ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा किया गया था। हाल के दिनों में हुती समूह और सऊदी अरब के बीच शत्रुता में काफी वृद्धि हुई है। क्षेत्र में सशस्त्र ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं। इस बढ़ती अशांति के कारण विमानन कंपनियों को यह एहतियाती कदम उठाना पड़ा है।